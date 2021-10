Una guía sobre los virus respiratorios en los niños

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Muchos niños pasaron gran parte del año escolar 2020-2021 en modo virtual, debido a la pandemia de COVID-19. Este año, aunque el COVID-19 sigue siendo un riesgo, muchos adultos se han vacunado y los niños regresan al modo presencial en la mayoría de las escuelas. Pero como cualquiera que cuida a un niño sabe, cuando los niños están juntos, los gérmenes se propagan. Eso significa que los niños se contagian con diferentes virus.

Desafortunadamente, la mayoría de los síntomas, “leves o graves, desde vómitos y diarrea hasta congestión o secreción nasal, se pueden encontrar en cualquier resfriado, influenza y COVID-19”, dice Claire Boogaard, MD, pediatra de Children’s National Hospital de Washington, D.C.

Debido a que es tan difícil distinguir un virus de otro en casa, “lo que recomendamos es que cualquiera con estos síntomas se haga la prueba de COVID”, dice Sean O’Leary, MD, profesor de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y especialista en enfermedades infecciosas en Children’s Hospital Colorado. En algunas escuelas es incluso un requisito.

Aunque nunca debes enviar a un niño a la escuela enfermo de algo contagioso, es especialmente importante que tu hijo se quede en casa hasta que sepas que no tiene COVID-19. La exposición podría poner en riesgo a las personas no vacunadas (incluidos los niños de alto riesgo), y otros estudiantes podrían necesitar ponerse en cuarentena durante 10 días. Un niño que se ha expuesto al coronavirus también necesitará quedarse en casa por un período de tiempo. Cualquier persona expuesta debe hacerse una prueba de PCR de 3 a 5 días después de la exposición, dice Amna Husain, MD, pediatra que trabaja en New Jersey, y portavoz de American Academy of Pediatrics.

En general, “ha sido una temporada de problemas respiratorios [virus] notable”, dice O’Leary. El invierno pasado, con muchas personas aisladas en casa, había poca circulación de virus respiratorios como la influenza y el VSR (virus sincitial respiratorio, que se propaga típicamente en invierno, y puede ser peligroso para los niños muy pequeños y para los ancianos). Pero este verano, hubo un aumento significativo del VSR fuera de temporada, que contribuyó a llenar las salas de emergencia pediátricas, junto con las infecciones por la variante Delta del coronavirus.

¿Será COVID-19, influenza, un resfriado, o algo más?

Es importante reiterar que debido a que COVID-19 comparte síntomas con una larga lista de otras enfermedades, cualquier persona con síntomas debe hacerse la prueba para descartar COVID-19. Pero hay algunos rasgos de varios virus que puedes utilizar para tratar de distinguir un virus de otro.

Antes de la pandemia, muchos pediatras hubieran dicho que no es importante saber qué patógeno tiene un niño, a menos que esté muy enfermo, dice Boogaard. En general, el tratamiento en casa para la mayoría de los virus circulantes es el mismo: descanso, hidratación y alivio de la fiebre y el malestar. Si es temporada de gripe y un pediatra se da cuenta desde el principio de que un niño tiene influenza, es posible que le receten Tamiflu antiviral, que puede ayudar a que se recuperen más rápido si se administra a tiempo, dice Husain.

Estas son algunas de las cosas que normalmente se ven con la propagación de virus respiratorios en este momento:

COVID-19: el único síntoma que es mucho más común con COVID-19 que con otros virus respiratorios es la pérdida de sabor y/u olor, dice O’Leary. Otros virus pueden afectar estos sentidos, pero en este momento, la mayoría de los pediatras consideran que el síntoma es una señal bastante reveladora de un caso de COVID-19, y puede ser el único que aparece en niños que de otra manera serían asintomáticos.

En general, los síntomas de COVID-19 se presentan gradualmente, durante un período de unos pocos días, pero puede haber una escalada repentina de estos. Algunos otros síntomas comunes incluyen fiebre y tos. A veces se presentan síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos. Algunos niños pueden experimentar dificultad para respirar: una señal que debería hacer que llames al pediatra o, en casos graves, lo lleves a la sala de emergencias. Los síntomas pueden durar varias semanas.

Virus sincitial respiratorio: el VSR tiende a ser leve, pero puede intensificarse repentinamente. En los casos pediátricos, la mayor preocupación se presenta en los niños menores de 6 meses, o los menores de 2 años con enfermedad pulmonar o cardíaca, que pueden experimentar problemas respiratorios graves que requieren hospitalización. (En los niños mayores, las infecciones por el VSR suelen causar una enfermedad similar a un resfriado). Las fiebres son comunes, al igual que la tos, dolor de garganta, secreción nasal y estornudos. O’Leary dice que los pediatras suelen identificar una tos de VSR desde que escuchan al niño toser en el pasillo, y pueden diagnosticar rápidamente el virus con una prueba, si es necesario.

Influenza: la gripe puede ser grave para los niños, y es importante vacunarlos ahora que ha comenzado la temporada de influenza. Según Boogaard, la gripe a menudo se caracteriza por su aparición abrupta, los síntomas tienden a aparecer mucho más rápidamente que con otras enfermedades respiratorias. Dolor de garganta, fiebre, fatiga, tos, dolor de cabeza y dolor corporal son todos síntomas comunes y, a veces, se presentan síntomas gastrointestinales.

Resfriados: los resfriados son causados por muchos virus diferentes, incluyendo otros coronavirus y rinovirus, dice Boogaard. Debido a esto, el momento de inicio y los síntomas típicos varían, dice. Pero los síntomas típicamente se agudizan después de unos 3 a 5 días. La mayoría de los niños mejoran entre 7 y 10 días, aunque la tos puede durar un par de semanas.

Alergias: las alergias pueden causar una serie de síntomas que se observan con otros virus respiratorios, como secreción nasal, congestión, estornudos y ojos llorosos. Pero si tu hijo desarrolla fiebre, eso no es causado por alergias, dice Boogaard. Y si está tomando medicamentos para la alergia, pero comienza a desarrollar nuevos síntomas, esa es otra señal de que debe ser examinado.

Tratamiento y señales de emergencia

En la mayoría de los casos, los niños pueden recibir tratamiento en casa por un virus respiratorio, dice Husain. El descanso es esencial, y la hidratación también es importante. Deja que beban lo que quieran, los líquidos calientes como sopas pueden ayudarles, comenta. Las gotas salinas pueden ayudar a limpiar las fosas nasales, lo que puede disminuir la tos o la congestión.

Está bien dar a los niños medicamentos para reducir la fiebre, como acetaminofeno o ibuprofeno infantil, dice Husain. Pero los médicos no recomiendan ningún medicamento para la tos para niños menores de 6 años, ya que estos pueden causar cambios en el ritmo cardíaco y plantear un riesgo grave.

Siempre es una buena idea hablar con el pediatra de tu hijo cuando está enfermo, dice Husain, para que pueda monitorear las cosas y darte cierta guía sobre las señales de alerta a las que debes prestar atención.

Algunas señales de emergencia incluyen la incapacidad para retener líquidos o mantenerse hidratado. Los niños pequeños deben tener de 3 a 5 pañales mojados, deben ser capaces de producir lágrimas, y sus lenguas no deben verse secas. Si un niño parece tener problemas para respirar, su pediatra debe revisarlo, o llevarlo al hospital, si está claro que le está costando mucho respirar. Las señales de problemas respiratorios incluyen sibilancias o ver que las costillas o el pecho se esfuerzan por hacer entrar el aire. Si es difícil despertar a los niños, más allá del cansancio normal, o mantenerlos despiertos, ese letargo también es una señal de emergencia, dice Boogaard.

Si tu hijo da positivo en la prueba de COVID-19, querrás brindarle el mismo cuidado de apoyo en casa. Hacerlo será mucho más fácil si te has vacunado, dice Boogaard. Si no es así, trata de encontrar un adulto vacunado que pueda cuidarlo. Tanto como puedas, es bueno tratar de aislar a una persona enferma y usar mascarilla cuando interactúes con ella, dice, aunque eso no siempre es posible con los niños más pequeños.

Volver a la escuela o guardería

Muchas escuelas tienen políticas que determinan cuándo los niños pueden regresar después de dar positivo para COVID-19, o de haber estado expuestos al virus. Debido a estas políticas, los niños también pueden necesitar una prueba de COVID negativa y/o una nota del pediatra para regresar después de tener cualquier síntoma.

Para otros virus, debes asegurarte de que los niños no hayan tenido fiebre durante 24 horas sin medicación antes de llevarlos de vuelta a clases. Si han estado vomitando o tienen diarrea, eso también debe resolverse antes de que regresen.

La tos puede durar dos semanas después de un resfriado, aunque puede durar más en niños con alergias o asma. Por lo general, los niños pueden volver a la escuela con esa tos persistente, simplemente pídele al pediatra una nota, si es necesario.

Vacunar a tu hijo contra COVID-19, cuando haya una vacuna autorizada para niños, facilitará las cosas en este momento confuso, dice Boogaard, quien también es el director médico del Programa de Vacunas contra Covid-19 en Children’s National Hospital. Y si tu hijo no ha recibido otras vacunas, como las del sarampión, debido a la pandemia, es importante hacerlo lo antes posible. “Muchas de esas enfermedades son más graves en los niños que el COVID”, dice O’Leary.

