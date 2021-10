Isabella Castillo anuncia el fin de su relación con Matías Novoa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vaya sorpresa la que ha dado Isabella Castillo, pues en su cuenta de Instagram publicó una colección de fotos de su boda con el actor chileno Matías Novoa, celebrada en 2019; sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó las imágenes, con el que anuncia su separación.

El texto que compartió la actriz cubana fue el siguiente: “Hubo de todo mientras duró, momentos maravillosos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas hubo amor y con eso me quedo, porque el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo…,el amor nunca deja de ser… @matlechat vuela .. se feliz ..🤍🤍”

Hace poco más de dos semanas Isabella publicó un clip en el que ella y Matías aparecen en Escocia hace dos años, y escribió “por más días como éste”. Otro video de la actriz (en blanco y negro) la muestra posando muy sensual y luciendo sus piernas, informando de un nuevo proyecto, por el mensaje “próximamente” que incluyó como complemento.

