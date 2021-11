Shaquille O’Neal no compartirá su fortuna con sus hijos al decir “no somos ricos, yo soy rico”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Shaquille O’Neal es uno de los exjugadores de la NBA más ricos, se calcula que su patrimonio asciende a los 400 millones de dólares. El ex jugador de los Lakers a lo largo de su carrera deportiva consiguió su gran parte de fortuna por medio patrocinios, contratos exclusivos con marcas y derechos de imagen.

Pero su fortuna no ha dejado de crecer luego de que se retiró de las duelas en 2011, ya que se ha siguió multiplicando gracias que O’Neal se ha convertido en un verdadero señor de los negocios. A pesar de que el extrella del depprte ráfaga tiene garantizada su estabilidad económica sus hijos no.

Shaquille O’Neal intenta educar a sus hijos para que forjen su propio camino y lo llenen de éxitos y no cuenten con su dinero como garantía de triunfo o algo seguro. Así lo dejó en claro por medio de un podcast, el ex basquetbolista reveló la razón por la que no piensa compartir su fortuna con sus seis hijos.

“Mis hijos son mayores ahora. Se enojaron conmigo; yo no estoy realmente molesto con ellos, pero no entienden. Les digo todo el tiempo que no somos ricos, yo soy rico”, confesó en Earn Your Leisure.

En la emisión, Shaquille O’Neal externó que está instando a sus hijos para que estudien y se preparen con licenciaturas y maestrías, ya que con el conocimiento adquirido les permitirá abrirse camino y con dicho conocimiento podrán “presentarme una propuesta para que yo pueda invertir en una de sus empresas”.

La ex estrella de la NBA dijo que su sueño es que sus hijos sean personas con estudios y con sueños, por lo que descartó que le emocione que alguno quiera seguir sus pasos como jugador de basquetbol, por tal razón constantemente O’Neal “les digo que no se los voy a dar: tienen que ganárselo”.

En 2021, O’Neal se convirtió en uno de los atletas más adinerados del mundo, según la revista Forbes, pese a que su carrera deportiva finalizó hace una década. El atleta gana entre $20 y $25 millones de dólares al año por los contratos que tiene con empresas como Icy Hot, Gold Bond, Buick y Zales.

Luego de que concluyó su trayectoria deportiva apostó por los negocios, según Forbes el exjugador de los Lakers es copropietario de 155 restaurantes Five Guys Burgers, 17 restaurantes Auntie Annie’s Pretzels, 150 lavaderos de autos, 40 gimnasios de 24 horas, un centro comercial, un cine y varios clubes nocturnos de Las Vegas.

