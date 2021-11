Criptomonedas y cómo funcionan: una niña de tres años lo explica en Youtube usando sus juguetes.

Las criptomonedas han calado tanto que ahora parece que hasta los niños se están interesando en esta área financiera. Por esa razón en Youtube el canal de una pequeña de apenas tres años se ha hecho super popular con sus explicaciones sobre cómo funcionan las criptomonedas.

Se trata del “Lily Show” con Lily Knight es la niña que está revolucionando Youtube al usar juguetes y golosinas para explicar cómo invertir en divisas virtuales. Su programa ha resultado bastante educativo, sobre todo para quienes están nuevos en el sistema financiero virtual.

Se trata de la instructora más joven de Youtube y podría decirse que de las redes sociales, explica cosas desde ¿Qué es un Ethereum? hasta ¿Cómo funciona el Bitcoin?. La pequeña también hace entrevistas y explica ese gran mundo de las criptomonedas para las generaciones del futuro.

Lily ha llamado la atención de niños y adultos y hasta de expertos en el mundo de las criptos. Ha tenido invitados de la talla de Michael Saylor, un multimillonario inversionista de bitcoins y CEO de MicroStrategy.

También conversa en sus cortos episodios de Youtube con el periodista Michael Castillo, un experto en el mundo financiero de las criptos y co-fundador de Gemini.

La niña suele servirse de su muñeca Peppa Pig y su familia para ejemplificar el funcionamiento del Ether y de los blockchains. Para ejemplificar los NFT (tokens no fungibles) usa otro de sus juguetes.

Por alguna razón, para hablar del bitcoin utiliza caramelos y habla de su característica principal, la de estar descentralizado.

Lily habla también de los diferentes precios de las criptomonedas y dice que el bitcoin es más costoso porque es la más seguras de las criptomonedas.

La joven analista también tiene una cuenta en Twitter, donde diariamente se lee su opinión sobre las criptomonedas, sobre todo sobre el bitcoin. Evidentemente una cuenta manejada por sus padres, imaginamos la pequeña aún no sabe twitear.

#Bitcoin is for our children and their children⚡️— Lily’s Show (@LilyKnightShow) October 6, 2021

Actualmente, según un tuit posteado a mediados del mes de septiembre Lily vive en España, por lo que quizá pronto comience a hacer contenido en español. Sus cápsulas en Youtube son en inglés. Happy Lily going to her first day of school in Spain! Excited for this opportunity for cultural growth and education. We are not wealthy by any means, but so grateful for even a bit of breathing room to choose the life we want. #Bitcoin is freedom and hope for a better world. pic.twitter.com/txoc8OvgOp— Lily’s Show (@LilyKnightShow) September 21, 2021

En efecto, el debate sobre el bitcoin en El Salvador también le interesó y publicó su opinión al respecto: “Es realmente increíble. Tantos salvadoreños preguntando y aprendiendo sobre #Bitcoin .. no hay nada como poner BTC en las manos de la gente. Esto es más que dinero, es conocimiento. Global y sin fronteras.”, aseveró a través de un tuit.

