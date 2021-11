Negocios ofrecen becas educativas a sus trabajadores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Al igual que miles de negocios, La Princesita Tortillería y La Blanquita Carnicería —ambos en el Este de Los Ángeles— se vieron afectados en 2020 por el cierre de establecimientos provocado por la pandemia del covid-19. La tortillería perdió una significativa cantidad de clientes, que fueron diversos restauranteros que tuvieron que cerrar sus locales.

No obstante, tanto La Princesita como La Blanquita permanecieron abiertas durante la pandemia por ser considerados negocios esenciales con la venta de alimentos.



Con esto, sus casi 85 empleados —todos latinos— a pesar del miedo al contagio del coronavirus pero preocupados por su economía, nunca dejaron de trabajar.



Después de salir de la parte más difícil de la crisis, y ahora con las vacunas disponibles, los líderes de estos negocios que pertenecen a la misma familia quisieron retribuir el excelente trabajo que hicieron sus empleados.



Por ello, decidieron ofrecer becas escolares a los trabajadores y/o a sus hijos interesados en la educación superior y que laboran en una de sus cinco localidades.



“[Los empleados] estaban trabajando todos los días muy duro y haciendo su mejor esfuerzo para la compañía y para los clientes”, dijo Mónica Ramírez, presidenta de La Blanquita y La Princesita. “Y sus hijos no estaban yendo a la escuela por el covid y ahora que regresaron estaban desorientados”.



Enrique Rodríguez, director ejecutivo de La Blanquita y La Princesita, indicó que cuando algunos se enteraron de la posibilidad de ganar una beca al principio no lo creían pero lograron convencerlos para que la solicitaran.



“Nuestros empleados, la mayoría son inmigrantes que trabajan para mejorar la vida de sus hijos y como compañía podemos ponernos en esa situación de ayudar no solo a las próximas generaciones, sino también a los empleados que ahora están aquí y están estudiando”, expresó.



Ramírez dijo que inicialmente la idea era entregar dos becas, una en cada compañía, pero al recibir unas 20 solicitudes de los interesados decidieron aumentar el número de beneficiados.



Así que ofrecieron nueve becas en total, La Princesita ofreció cuatro, una para estudios superiores y tres para la preparatoria y La Blanquita dio cuatro, dos para secundaria y preparatoria y dos para universidad.



Además, se otorgó la beca The Pancho 2021 Scholarship, en honor al fundador de las compañías, don Francisco “Pancho” Ramírez, quien falleció hace tres años. Esta beca fue específicamente para un empleado.



Los becarios fueron seleccionados en base a las dificultades que han enfrentado, sus objetivos profesionales y su desempeño académico.

Mónica Ramírez, presidenta, y Enrique Rodríguez, CEO, de La Blanquita y La Princesita. (Jacqueline García/La Opinión)

Recibiendo la noticia con orgullo

José Antonio Sánchez, ha trabajado como carnicero para carnicería La Blanquita por más de 24 años. Cuando se enteró de que había una convocatoria para que los empleados y sus familiares solicitaran la beca educativa no dudó en mencionárselo a su hija, quien acababa de graduarse de la preparatoria.



“Se lo comenté y me dijo que sí quería solicitarla”, dijo el padre quien añadió que tenía mucha confianza en su hija para que fuera una de las ganadoras.



“A ella le gustan mucho los deportes, siempre ha cooperando con la maestra y le ponen a calificar a los demás alumnos también. Desde chiquita fue muy aplicada”.



Poco tiempo después, Sánchez dijo que se enteró por medio de Rodríguez que su hija Kassandra Sánchez había ganado una beca de $1,000. Entonces llamó para darle la buena noticia. “Le dio mucho gusto y de hecho lloró… Piensa guardar el dinero y utilizarlo para sus libros”, dijo el padre de la joven.



La misma emoción sintió Brenda Báez, hija de Cristina Zoquiapa — otra carnicera en La Blanquita— quien obtuvo una beca de $500.



“Me dijo que quería participar… Hizo su ensayo sola y me dio la hoja para entregarla. La hizo muy rápido”.

Añadió que su hija menor, de 12 años, también participó, pero no ganó. Sin embargo, aseguró que ya está lista para intentarlo de nuevo el próximo año.



Sánchez dijo que ellos como empleados están muy agradecidos porque muy pocas veces las compañías ofrecen este beneficio para la educación superior de los empleados y sus hijos.



El ganador de la beca “The Pancho 2021 Scholarship” fue Anthony Rivera, un carnicero de La Blanquita, ubicada en El Monte. Él está estudiando en el Citrus College.

José Antonio Sánchez junto a su hija Kassandra Sánchez, quien ganó la beca de $1,000. (Suministrada)

Empoderando por generaciones

Ramírez dijo que para su padre la educación siempre fue algo muy importante. Originario de Cuernavaca Morelos, México, Don Pancho emigró de adolescente a EE.UU. En 1972 abrió la tortillería La Princesita y eventualmente se dio cuenta que los clientes buscaban más productos, así que incluyó la carnicería y abarrotes La Blanquita.



“Para él la educación era muy importante no solo para nosotros, sino también para otras personas que querían hacer mejor vida en Estados Unidos”, dijo Ramírez.



Por su parte, Rodríguez indicó que tanto los que ganaron y los que no ganaron recibieron ayuda adicional. Los que no ganaron recibieron una tarjeta de $100 para comprar útiles escolares.



“A todos les ofrecimos un programa de mentoría. Por ejemplo, si quieren saber de una profesión, como la medicina, nosotros utilizamos nuestros contactos para ponerlos en comunicación con alguien que los asesore”, explicó.



“Queremos que sea algo más que el dinero, tener el contacto y la guía de alguien que ya ha pasado por esto”.



Los empresarios dijeron que esperan continuar este plan de becas y poder seguir contribuyendo hacia un mejor futuro para la comunidad latina.