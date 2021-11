Andy Ruiz reveló cómo le grita Canelo en el gimnasio para motivarlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Andy Ruiz ha tenido una notable evolución desde el punto de vista físico y esto en gran parte se debe a su integración al Canelo Team. Eddy Reynoso es el encargado de entrenarlo, pero en el gimnasio, “Destroyer” también comparte con otros púgiles, entre ellos Saúl Álvarez quien se encarga de gritarle para motivarlo en sus rutinas.

“Cuando estoy haciendo sparring él me grita y me dice: ‘Vamos, tienes que entrenar más pinche duro, tienes que hacer las cosas como yo’. No puedo enojarme por eso, no puedo responderle nada, él es el hombre del momento”, reveló Ruiz en una entrevista para Last Stand Podcast.

🗣️ Andy Ruiz tiene un objetivo y un espejo en el que mirarse: quiere ser el Canelo Álvarez del peso pesado 🥊 pic.twitter.com/UeNPICnWQw — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 23, 2021

Sin embargo, en lugar de cuestionarlo, Andy Ruiz reconoció sentirse motivado de ver al mexicano y realmente también tiene el objetivo de alcanzar cosas similares a las de Saúl Álvarez.

“Él (Canelo) da motivación a todos porque queremos ser como él. Todos queremos ser el mejor libra por libra, todos queremos estar exactamente en su posición, pero no podemos estar en esa posición si no ponemos todo ese trabajo duro y dedicación”, explicó.

Finalmente, Andy Ruiz se mostró muy agradecido de poder compartir gimnasio con Canelo. Incluso, Destroyer llegó a tildar de “bendición” el hecho de poder estar recibiendo motivaciones de parte de Saúl Álvarez. ¡INCREÍBLE CAMBIO FÍSICO! 😱



Andy Ruiz ha bajado más de 20 kilos desde que se unió al Canelo Team y entrena bajo las órdenes de Eddy Reynoso 💪 pic.twitter.com/lYbPvUUy0E— SoyReferee (@SoyReferee) April 28, 2021

“Eso es exactamente lo que nos muestra. No solo me está mostrando a mí, se lo está mostrando a otros campeones que están aquí. Es una bendición estar a su lado. Él es un hombre muy trabajador, es un gran trabajador y tiene la voluntad de querer ser el mejor”, concluyó.

