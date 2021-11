Misterio alrededor de Aaron Rodgers tras positivo de COVID-19: ¿Mintió sobre haber sido vacunado?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio del revuelo por el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el ya ex receptor de Las Vegas Raiders Henry Ruggs, otra noticia se encuentra moviendo los cimientos de la NFL: el positivo de COVID-19 de la estrella de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers.

La polémica se aviva porque en agosto informó haber sido inmunizado contra el COVID-19 e incluso al retornar a los entrenamientos y temporada regular no utilizaba el cubrebocas o mascarilla.

“He sido inmunizado. Hay muchas conversaciones alrededor de la liga y hay gente que da declaraciones y los que no, los dueños que dan declaraciones. Hay jugadores en el equipo que no han sido vacunados, no voy a juzgarles, otros que fueron vacunados y se contagiaron de COVID”, declaró en rueda de prensa el quaterback el pasado mes de agosto, declaraciones ambiguas que no aclaraban nada.

Sin embargo, Rodgers pudo no haber sido vacunado contra el SARS-CoV-2 sino que era otro tipo de tratamiento, como reveló NFL Network tras conocerse el positivo del jugador.

ESPN detalló que la estrella de los Packers intentó que la NFL aprobara un tratamiento que había recibido antes de reportar al campo de entrenamiento y ser tratado de la misma manera que alguien que sí recibió la vacuna.

La propuesta fue rechazada pero Rodgers no ha cumplido las restricciones sanitarias o protocolos de salud para los no inmunizados.

En caso de descubrirse que esta información es cierta, se le podría acusar de haber violado los protocolos durante la pretemporada y la temporada regular. Las sanciones también podrían recaer sobre el equipo de Green Bay.

Un ejemplo de cumplimiento es el caso de Cam Newton, actual agente libre tras ser cortado por los New England Patriots. En la pretemporada estuvo en contacto cercano con un positivo por lo que estuvo aislado del equipo durante cinco días hasta que diera negativo en su prueba.

Asimismo, es de carácter obligatorio -según las reglas de la NFL- que los no vacunados usen mascarillas en las instalaciones de sus equipos, no pueden estar reunidos con más de tres jugadores al mismo tiempo y tampoco pueden interactuar con personas ajenas a la comitiva del club cuando jueguen de visitante.

Aaron Rodgers se perderá el duelo contra Chiefs

El esperado partido entre los Packers y los Chiefs no contará con la figura de Aaron Rodgers, cuando toda la fanáticada esperaba un duelo entre él y Patrick Mahomes.

Jordan Love sería el quarterback titular de los Packers el domingo, su primera titularidad tras ser elegido en la primera ronda del Draft de 2020.

También son baja para el partido los receptores Davante Adams y Allen Lazard que también dieron positivo al virus antes del juego del pasado 28 de octubre ante los Arizona Cardinals.

Puede leer:

Raiders desvincularon a Ruggs tras accidente en el que murió una mujer: iba a 156 millas por hora