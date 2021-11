Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A 6 meses de habernos contado en exclusiva que había tomado la decisión de separarse del padre de su hija, Adamari López confirma que el rompimiento con Toni Costa es definitivo.

Así lo hizo en una entrevista que tuvo con Azucena Cierco para ‘Al Rojo Vivo’ en donde aseguró que la posibilidad de una reconciliación con el bailarín ya no existe y que cada quien ahora sigue su camino.

“Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, y sobretodo cómo eso repercute también en el beneficio de mi hija, que es mi mayor preocupación”, comenzó diciendo Adamari a Azucena con la sinceridad que la caracteriza, y siguió.

“Todas las que somos mamás pensamos en el bienestar de nuestros hijos, ahora que la salud mental se ven tan afectada por cosas que nosotros, como familia, también podemos cuidar, por qué no prevenir que nuestros hijos, más adelante, presenten algún trastorno que se pudo haber evitado por una decisión mejor tomada”.

Desde que Adamari confirmó la separación, que sorprendió a la mayoría de sus seguidores, mucho se ha dicho sobre los motivos, en especial teniendo en cuenta de las veces que López repitió que era una decisión que tenía que ver con el respeto y con el bienestar de su hija. Que si ella había descubierto que Toni le era infiel, que si le había encontrado mensajes de textos con una bailarina que era muy inapropiados.

Lo cierto es que, 6 meses después de ese capítulo que aún dejaban abierto, eso le responde Adamari a Azucena:

“No estoy hablando mal de Toni, son cosas a lo mejor simples, cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien, y que como mujer yo debo saber darme mi respeto, y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo, y en ese planeamiento pues yo tomé una decisión… Quizás buscando ver si podía haber una mejoría volvernos a juntar, y al no pasar tomamos caminos diferentes. Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar, pero en términos de nuestra hija, estamos los dos ahí para ella, los dos somos un equipo, y queremos lo mejor para ella, y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos y siempre tendrá la puerta abierta”, fue contundente.

También hablaron de la pequeña que es la luz de ambos en esta relación que ahora se reinventó con el título de ‘los papás de Alaïa’: “Es una niña más madura de lo que podemos lograr pensar, o por lo menos eso nos ha demostrado, la veo tranquila, aunque se que tiene sus momentos, aunque sigo trabajando para que ella esté bien“, confesó Adamari a ‘Al Rojo Vivo’.

Javier Ceriani ha asegurado en ‘Chisme No Like’, de que Toni ya estaría rehaciendo su vida al lado de Evelyn Beltrán, una joven conocida como ‘La Bichota’, quien hace algunos años participó en ‘Nuestra Belleza Latina’… ¿Y Adamari, quiere volver a apostar al amor?… Eso mismo le preguntó Circo, y la presentadora de ‘Hoy Día’ repondió:

“Este no es el momento para pensar en eso, este es un momento de seguir enfocada en fortalecer el espíritu, el alma, el cuerpo, y si eso se da más adelante, no sé, no estoy pensando en eso, el tiempo lo cura todo”, finalizó.

Tal cual como lo describe es como la vemos en sus redes: enfocada en su plan de nutrición con WW, haciendo ejercicio diario con Jocelyn Trochez, y todos los domingos en misa.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA A ADAMARI LÓPEZ:

