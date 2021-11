Caleb Plant le pidió perdón al Canelo Álvarez y el mexicano le dijo que no se sintiera avergonzado [Videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl Canelo Álvarez prometió que llevaría su pelea contra Caleb Plant hasta el noveno asalto, pero el estadounidense apretó y le dio guerra el mexicano, que ahora tiene los cuatro cinturones más importantes del mundo.

“Sabía que lo iba a noquear, se me fue un poco más de lo normal. Al final del día, lo que teníamos que tener era paciencia, nos estábamos desesperando (…) No ha sido fácil llegar hasta aquí. Esto es para todo México”, dijo en la rueda de prensa fina.

También aclaró que como “hombres” se abrazaron, dejaron todo atrás y que el peleador nacido en Tennesse se había disculpado con él por mencionar a su mamá, que no lo hizo de forma intencional. “Vino hacia mí y le dije que no se preocupara, que no se avergonzara. Él es un buen peleador y me dijo que decirme esas palabras no era un significado para mi mamá y se disculpó. Le dije que no se preocupara, que somos hombres al final y aquí se queda todo”.

The respect between Canelo and Caleb Plant after an epic battle 🤝 #CaneloPlant pic.twitter.com/IUJhqGtjiM — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 7, 2021

“Plant es un buen peleador. Mis respetos para él. Me costó un poquito de trabajo descifrarlo, tiene mucha habilidad. Esto significa mucho para mí, para la historia de México. Me motiva entrar en esos pocos de la historia de los unificados por eso solo somos seis. ¡Viva México Cabrones!”, cerró el orgullo de Guadalajara. All hail the king 👑@Canelo TKO's Caleb Plant in the 11th round 😳#CaneloPlant pic.twitter.com/y5mXvWafr7— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 7, 2021

Canelo, de 31 años de edad, se convirtió en el sexto boxeador en unificar todos los cinturones en una misma división. El mexicano lo hizo en los Supermedianos y además es el primer latino en lograrlo.

La lista es: Oleksandr Usyk (Crrucero), Bernard Hopkins (Medios), Jermain Taylor (Medios), Terence Crawford y Josh Teylor (Superligeros).

Quedó con récord de 57 triunfos y 39 nocauts, 1 derrota y dos empates.

