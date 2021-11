Orgullo Azteca: ‘Canelo’ Álvarez le dedicó la victoria a los mexicanos y espera que su nocaut sirva de motivación para todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lo prometió y lo cumplió. Saúl el ‘Canelo’ Álvarez siempre se mantuvo confiado y aseguró que noquearía a Plant, cosa que se cumplió en el décimo primer asalto, convirtiéndose así en el primer boxeador latino unificado de los cuatro organismos en la categoría Supermediano.

Tras su gran victoria, declaró que desea que su victoria sirva como motivación para todos los mexicanos, esperando que más compatriotas puedan compartir tal hazaña.

“Así es y quiero que esto sea una motivación para los demás mexicanos y que haya muchos más. Es un gran logro para México, para mí y mi equipo”, confesó Álvarez para TV Azteca luego de su pelea.

Además, el tapatío reconoció a Plant como un gran rival y habló de su nocaut y cómo hizo para conseguirlo, y que a pesar que se demoró más de lo esperado, finalmente terminó cumpliendo con su palabra.

“Agradecido con todos por el apoyo, les prometí un nocaut, me tardé un poco más, pero ahí está. Sabía que lo iba a noquear, se me fue más de lo normal, pero Eddy me dijo que lo fintara e iba a caer”, enfatizó.

Por último destacó la gran labor que tuvo su entrenador, Eddy Reynoso, quien fue determinante para que ‘Canelo’ pudiera conseguir su victoria por nocaut.

“Eddy vio que me estaba desesperando un poco por el estilo de Plant y me calmó. De eso se trata, de trabajar en equipo y estoy muy orgulloso de ellos”, finalizó. Canelo tiene una excelente esquina; un manager que leyó muy bien la pelea y conforme avanzaba, lo iba asesorando de manera formidable. Plant es un buen boxeador, pero no pega fuerte y aguanta poco. El Canelo, muy bien!

