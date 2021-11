Orgullo mexicano: Sergio “Checo” Pérez hizo historia tras subirse al podio en el GP de México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sergio Pérez logró subirse al podio en casa: “Checo” realizó una carrera de calidad y terminó en el tercer lugar en el Gran Premio de México, convirtiéndose en el primer mexicano en subirse al podio en su carrera en casa. El tapatío luchó hasta la última vuelta con Lewis Hamilton en búsqueda de una mejor colocación. Pérez hizo orgulloso a Red Bull y a México.

CHECO! CHECO! 🙌@SChecoPerez takes P3 and becomes the first Mexican driver to take a podium in his home race! #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/NvHCU5TwXc — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Checo manejó sin errores. Inició cuarto y rápidamente se estableció en el top 3 luego de una terrible salida de Valtteri Bottas. De hecho, por situación de carrera, llegó a liderar el GP durante la vuelta 34/71, siendo el primer mexicano en lograrlo.

Peleó durante media carrera con Lewis Hamilton, buscando el 1-2 con Verstappen, pero no lo consiguió. Fue la lucha más emocionante de toda la carrera. Su esfuerzo fue notorio, pues llegó a acortar una ventaja de hasta nueve segundos a menos de un segundo. Le faltó muy poco.

Verstappen venció cómodamente al británico y extendió su ventaja en el campeonato a 19 puntos.

“Obviamente quería más, quería el 1-2 para el equipo. Quería darle mi corazón a la gente, de hecho los podía escuchar mientras iba manejando“, contó Pérez luego de la finalización de la carrera. La emoción era indescriptible. CHECO: “Obviously I wanted more, today I wanted to get the 1-2 for the team. I wanted to give my heart for the people, I could actually hear them when I was going through here!” #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/NXWG8sofhT— Formula 1 (@F1) November 7, 2021

Su padre lo celebró como nadie. We LOVE Papa Perez 🥰🤩#MexicoGP 🇲🇽 #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/f0euinZkeb— Formula 1 (@F1) November 7, 2021