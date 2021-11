Niega tener problemas de homofobia: El ‘Tuca’ Ferretti se manifestó tras sus polémicas declaraciones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego del partido entre Tigres y Juárez, en donde el ‘Tuca’ Ferretti se reencontró con con su antiguo equipo, emitió unos comentarios homofóbicos en la conferencia de prensa postpartido que fueron tomados de mala manera.

Sus declaraciones homofóbicas desataron una polémica por la cual el estratega brasileño se expone a recibir una sanción. En la rueda de prensa se dirigió a los periodistas como ‘maricones’. Sin embargo, el estratega se manifestó y reconoció su error y además pidió disculpas por sus palabras.

Al Tuca Ferretti le importa poco o nada la lucha vs el grito homofóbico y dar un ejemplo como personaje del medio. Le encanta hacerse “el chistoso” se sabe intocable, así ha sido siempre.

Supongo su equipo, Bravos y la Liga dirán y harán algo, no? pic.twitter.com/GxkVGmiVLW — Marco Cancino (@MarcoCancino) November 8, 2021

“Quiero interpretar que los chistes que antes contaba y ahora cuento, o las cosas que se decían antes y ahora digo ya no son válidas, no fue mi intención y no tengo ningún problema y si alguien se sintió ofendido, le pido una disculpa, yo no tengo ningún problema con nada”, explicó Ferretti.

¡Se disculpa Tuca!



“A lo mejor los chistes que antes interpretaba y ahora cuento o las cosas que yo decía antes y ahora digo ya no son válidas. No fue mi intención”, Ricardo Ferretti, DT de @fcjuarezoficial en Fútbol Picante.



📷@jahircardenasm #ABCDeportes | 📻92.1 FM y 660 AM pic.twitter.com/RNL5OEvd5N — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) November 9, 2021

El estratega justificó sus comentarios argumentando que se trataba de una broma y que es una persona que no se actualiza mucho, por lo que posiblemente sus bromas hayan podido herir a alguien, sin embargo, explicó que es una persona seria.

“El problema es que no me actualizo en ciertas cosas. Ahora, mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial, cuantas veces supiste de los chistes que contaba. En primer lugar no tengo ningún problema homofóbico, en ninguna parte y siempre he sido una persona seria, pero con la gente que tengo cierta confianza soy muy bromista, cuento chistes y esto”, dijo el entrenador de Juárez.

#TucaFerretti sobre sus comentarios:



“Mi relación con la prensa de MTY es muy especial. No tengo ningún problema homofóbico. Siempre he sido una persona seria, pero con la gente de confianza pues soy muy bromista. No fue mi intención y si alguien se ofendió le pido una disculpa” pic.twitter.com/8pK6zfIbGB— Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 9, 2021

Por último, el ‘Tuca’ asume las consecuencias de sus palabras y está dispuesto a cumplir cualquier sanción que pueda imponerle la Liga MX. El 'Tuca' Ferretti aceptó su error… 👀



Luego de sus polémicas declaraciones. https://t.co/ACYcipWEuU pic.twitter.com/RNZj82gRwE— Futbol Picante (@futpicante) November 9, 2021

“Si hay lo tengo que aceptar y dentro de la liga uno de los mayores castigos y ejemplos cuando se tiene que poner sobre mi persona, yo digo una cosa y pago, y muchas personas han dicho cosas y no pasa nada, estamos en una situación que no podemos tropezar, hoy en día no aceptamos la imperfección del ser humano y alguien comete un error, la cobramos, aunque hagamos cosas peores”, sentenció.

También puede interesarte:

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se enfrentaría a dura sanción por sus palabras machistas y homófobas: “¿Hay viejas? No, ¿verdad? Eso no. ¿Maricones?” [Videos]

Jugadores de Tigres se burlan del ‘Tuca’ Ferretti tras conmoverse por la calurosa bienvenida de los aficionados: “Quiere llorar”