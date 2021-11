¿Carlos Peña se retira? El “Gullit” habló de colgar sus botas, pero desea hacerlo en un equipo de la Liga MX

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carlos “Gullit” Peña vivió grandes momentos en la Liga MX. Su buen rendimiento lo llevó a ser parte de El Tri durante un buen ciclo. Sin embargo, el mexicano hoy juega en Guatemala con un rol totalmente distinto en su carrera. Peña posee uno de los apellidos más importantes de la liga, pero está consciente de que sus tiempos ascendentes han pasado. En este sentido, “Gullit” le mandó un guiño a un importante equipo de México.

“He invertido desde los 21 años que se me acercó una persona para sacar seguros de todo tipo. Gracias a Dios sé lo que es venir desde abajo y cuando tengo 5 pesos, 3 son para algo y el resto para darse los gustos. Saben que mi sueño es con León. Pero como he comentado, si acá en la Antigua GFC ya no doy más, me retiro con la Antigua, pero sí me gustaría que fuera con León”, reconoció el actual jugador de Antigua GFC en una entrevista a La Guarida Esmeralda.

'Gullit' Peña regresa a León en calidad de préstamo. pic.twitter.com/adbuQNZzHR — Ciro Procuna (@cprocuna) December 8, 2016

El futbolista de 31 años de edad es una pieza clave del conjunto guatemalteco. En el actual torneo, Carlos Peña acumula cerca de 600 minutos disputados en nueve partidos. Sin embargo, el mexicano está consciente de que su estado físico puede comenzar a influirle y podría afectar su rendimiento al no poder mantener la intensidad en la carga de partidos. Bajo estas circunstancias, “Gullit” espera el momento para finalizar su exitosa carrera.

“Me considero una persona sincera. En el momento que vea que ya no doy más, en el sentido de condición porque vienen generaciones muy bien, en ese momento jugaré pero en la cascarita para seguir divirtiéndome. Juego para divertirme, pero sé que lo tengo que hacer con responsabilidad y le tienes que rendir a los clubes donde estás”, sentenció.

¡YA PIENSA EN EL RETIRO!



En entrevista para 'La Guarida Esmeralda', el 'Gullit' Peña confesó que su adiós de las canchas está cerca: 'En el momento que vea que ya no doy para más, jugaré pero en la cascarita dentro de un año. Mi sueño es retirarme con León' 🗣️🦁🇲🇽🇬🇹 pic.twitter.com/py34n9RVsh— Fanbolero (@fanbolero) November 10, 2021

