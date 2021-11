¿Quiénes son los tres mejores boxeadores mexicanos de la historia? Juan Manuel Márquez hizo su lista y Canelo no está ni cerca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El deporte mexicano tiene un gran número de páginas doradas con respecto al boxeo. Grandes peleadores han nacido en México y han forjado una rica historia boxísitca. La tarea complicada es delimitar esa lista y colocar a los tres mejores guantes del boxeo azteca. En este sentido, Juan Manuel Márquez se aventuró a dar su podio en el que curiosamente Canelo Álvarez no está.

El Canelo nunca será el mejor, porque le dejaron la vara muy alta. Julio César Chávez peleó 90 combates invicto durante 13 años y nos regaló verdaderas hazañas, como la victoria sobre Meldrick Taylor, a quien noqueó en el último round, enloqueciendo a todo México en 1994. 👇👇👇 pic.twitter.com/37U3ojSsu4 — Ernesto Millán (@Ernesto_Millan) November 8, 2021

“En número uno a Julio césar Chávez. Yo crecí con él, además de que peleó contra los mejores. En su mejor momento peleó contra todos los campeones del mundo. (En el segundo puesto) Salvador Sánchez, el oriundo de Santiago Tianguistenco, y él tuvo un accidente muy joven y no despuntó, no creció y lo pondría de segundo”, sentenció Juan Manuel Márquez en una entrevista para el canl de Youtube de Deplaymaker.

Salvador Sanchez vs Danny “Little Red” Lopez.

WBC featherweight title rematch at Caesar’s Palace in Las Vegas on June 6, 1980.#fotodiboxe pic.twitter.com/5jIehegDf7 — Blank (@blankaut) November 10, 2021

Ahora bien, cuando se pensaba que en el tercer puesto podía decidirse por Saúl Álvarez, o al menos incluirlo, “Dinamita” nombró una férrea pelea entre grandes apellidos del boxeo mexicano, pero Canelo no entró dentro de ellos.

“El tercer lugar está difícil. Está Ricardo López, la ‘Chiquita’ González, Rubén Olivares, Carlos Zárate, Lupe Pintor y así puedo nombrar a muchos peleadores. Es difícil poner el número tres”, afirmó Márquez.

Juan Manuel Márquez no se pone el rótulo de “los mejores de la historia”

“Dinamita” Márquez mostró una pizca de modestia al no colocarse dentro de la lista. El famoso ex boxeador mexicano considera que esa es una concepción que debe ser expresada por otra persona, en lugar de autoproclamarse.

“Los aficionados y la gente que sabe de box, ellos sabrán dónde ponerme. A mí no me gusta decir que soy el número uno, o soy el dos, o el número tres. No me gusta ponerme en un lugar que no voy a merecer (…) la gente sabe que yo puse lo mejor de mi sobre el ring y las personas son los mejores jueces, ellos son los que te ponen en un lugar”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Juan Manuel Márquez (@jmmarquezof)

