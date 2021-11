Amigos de Octavio Ocaña colocan una cruz en el lugar donde perdió la vida el actor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A poco más de dos semanas de la muerte de Octavio Ocaña, los amigos del actor colocaron una cruz en el lugar del accidente en el que perdió la vida por un disparo en la cabeza.

El actor quien es recordado por el personaje de “Benito Rivers” en la serie ‘Vecinos’ continúa recibiendo muestras de cariño por parte de familiares, amigos y seguidores de redes sociales, quienes coinciden en que el actor no pudo haber accionado el arma que ocasionó su muerte la tarde del pasado 29 de octubre luego de una persecución que terminó en la carretera Chamapa-Lechería en el Estado de México, tal como lo han asegurado las autoridades del municipio de Cuahutitlán Izcalli.

En medio de la serie de protestas que exigen justicia para el actor, también se han manifestado para recordarlo y honrar su memoria, tal es el caso de la cruz de acero que colocaron un par de jóvenes exactamente en el lugar en que Octavio Augusto Pérez Ocaña perdió el control de la camioneta que conducía y que se impactó en un costado de la vía rápida.

En las imágenes que han inundado las redes sociales, se puede ver a dos hombres sellando con cemento una cruz de acero en color negro, sobre la cual escribieron el nombre del actor y el del carismático personaje que se ganó el cariño del público en México y otros países.

Entre otras muestras de cariño que los vecinos del mismo lugar han presenciado y compartido en redes sociales se encuentran las flores blancas que han colocado a manera de altar improvisado, demostración de cariño que inició Nerea Godínez poco después de la muerte del actor. View this post on Instagram A post shared by Naudexer_de_corazon❤️ (@naudexer_sebas_athie_mas)

Además, para recordar el que hubiera sido el cumpleaños número 23 de Octavio Ocaña también llegó hasta el mismo tramo de la carretera Chamapa-Lechería una banda de música, quienes llevaron una emotiva serenata en uno de los ritmos que más disfrutaba el actor que participo en películas como Amor letra por letra y Hermanos y detectives. View this post on Instagram A post shared by LADY COMUNICA (@ladycomunica)

Ante la indignación por la muerte Octavio Ocaña y como muestra de su descontento por el dudoso proceder de las autoridades, varios grupos han decidido realizar marchas en diversos estados de la República Mexicana para exigir justicia y que la muerte del actor no quede impune.

También te puede interesar:

–Así era el apartamento de Octavio Ocaña cuando daba vida a ‘Benito’ en ‘Vecinos’

–Suspenden a tres policías involucrados en la muerte del actor Octavio Ocaña

–Filtran nuevo audio en el que policías revelan versión sobre la muerte de Octavio Ocaña