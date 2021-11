Fabién de la Concepción de ‘Nuestra Belleza Latina’: “El talento influye pero no determina”

Exclusiva

Fabién de la Concepción está a un paso de la final y quizás pueda ser la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’. Para muchos sería una gran sorpresa, pues la cubana es la única que no tiene preparación académica en los medios y jamás ha pisado uno, algo que confesó desde el primer día, y su atrevimiento conquistó a los jueces y al público.

A una semana de definir su futuro en los medios, Fabién abre su corazón en exclusiva con nosotros, dice que sueña con llevar la corona a Cuba, pero que sin embargo, se lleva mucho más que eso del reality de los domingos de Univision, y le envía un mensaje a todas aquellas mujeres que no se han animado, hasta ahora, a participar: “El talento influye pero no determina”.

-Eres el misterio de esta competencia, llegaste más por intuición que por preparación y estas en la semifinal.

Fabién de la Concepción : Así mismo es, la verdad yo no me lo esperaba. Como yo misma llevo comentando desde un principio: tengo cero experiencia en todo en los medios, incluso hasta en la redes sociales, yo nunca en mi vida he hecho un live, yo no era una persona de hacer historias, ni siquiera seguidores tenían por temas de trabajo, de tiempo, como estoy solita con mi novio, pues se me hacía bien difícil mantener ese contacto en las redes sociales que hoy en día son importantes si uno quiere dedicarse a eso. La verdad estoy bien impresionada, no me imaginaba que iba a llegar tan lejos, pero estoy segura que algo están viendo mí todas esas personas que me han llevado a esta semifinal, porque indiscutiblemente es gracias a ellos que estoy aquí hoy.

-¿Cuál fue el motor para decidir estar a ‘Nuestra Belleza Latina’, sin importar que no sabías nada de este medio?

Fabién de la Concepción: Te voy a decir algo que siempre he llevado presente conmigo, en la zona de confort no se crece, y eso fue lo que me pasó a mí. Soy asistente dental desde que llegué a los Estados Unidos, eso va a ser ahorita 7 años, y a mí se me hizo tan fácil, tan rápido dedicarme a eso, con los ojos cerrados, que yo dije: “No quiero estar aquí toda mi vida, quiero hacer algo diferente, yo sé que yo puedo dar más allá afuera, yo sé que si a mí se me abre una puerta en este medio, yo sé que voy a hacerlo muy bien”… No te voy a decir soy la mejor porque sonaría un poquito egoísta, pero si sé que lo voy a hacer muy bien. Obviamente, con mucha preparación y con mucha dedicación, y creo que eso fue el pie que me dio paso a tomar esta decisión…

En Cuba este programa es muy famoso, todos los vemos, en la medida de nuestras posibilidades, porque allá es un poco difícil. Una tía que tengo allá en Cuba, que 2 días antes de tomar la decisión de venir a los Estados Unidos me dijo: “En cuanto llegues tienes que hacer el casting de la ‘Belleza Latina’, tú tienes el porte, y pues ellos te van a dar la preparación y eso te va a abrir muchas puertas”… Cuando uno llega aquí el panorama es completamente distinto, porque cuando uno está en su país y quiere venir para este uno se imagina muchas cosas, que cuando uno llega aquí no son. A uno le toca enfrentarse a trabajar, que nunca había trabajado en Cuba, pues a prestarle un poquito más de atención a cosas más importantes en la vida que perseguir un sueño, y me tocó como dejarlo a un lado por un momento, y en este año de la pandemia dije, “sabes qué, me voy a arriesgar, no tengo nada que perder al contrario mucho que ganar”… Y he ganado muchísimo, muchísimo, muchísimo.

Giselle con Fabien de la Concepción. Foto: Univision

-¿Qué aprendiste?

Fabién de la Concepción: Desde la primera gala yo parecía un sapo sentada en aquella silla. Se lo comentaba a los camarógrafos que uno hace esa relación desde un principio, y él me decía que tu dicción, cómo sentarte, cómo pararte… Ese día que yo vi esas galas, cuando vi esa primera galas y cuando yo vi la Fabién de ahora y yo dije, “wow”, ya yo me siento distinto, yo me paro y yo me expreso distinto, sigo siendo la misma, mis conceptos son los mismos, pero definitivamente he tenido un gran cambio y una evolución gracias a ‘Nuestra Belleza Latina’.

-¿Qué piensas cuando tienes en la semifinal a chicas que están preparadas, que han estudiado, algunas han pasado por los medios, y tú tienes un gran talento pero todavía no lo has esculpido?

Fabién de la Concepción: Para mí es algo impresionante esto que he llegado tan lejos con todas estas muchachas, pero precisamente yo vine a representar que no necesariamente tenemos que tener una preparación, que no tenemos que tener miedo porque las demás que hayan participado en concursos de belleza o tengan esta preparación académica o hayan trabajado en la televisión o hayan leído un promter o tengan contactos, personas que le puedan obviamente auxiliar en este medio, no hace falta, no hace falta. Creo que lo más importante, y lo que me ha llevado hasta aquí es nunca dejar de ser yo, representar siempre de dónde vengo, lo que quiero y a dónde quiero llegar.

Eso ha sido lo que me ha mantenido fuerte, para mí ha sido muy muy muy difícil, pero creo que mantenerse fuerte y no dejar que esos miedos, y no permitir compararse o opacarse por esas cosas es bien importante, y quiero mantener eso hasta el final… Quiero decirle a todas esas muchachas allá afuera que están como yo , que vienen a este país solitas, que dejan a su familia atrás, que no hace falta, no se necesita eso, yo he llegado tan lejos y tengo al lado muchachas impresionantes con un talento, todos esos factores influyen pero no determina, lo que determina son las ganas, los deseos y ser siempre tú y por eso es que estoy aquí.

Nuestra Belleza Latina. Foto: Univision

-Cuando salgas de aquí la gente te reconocerá, y todo lo que salga de tu boca puede tocar a las personas, ¿cómo vives esa responsabilidad?

Fabién de la Concepción: Es una responsabilidad bien grande y no la he asimilado del todo, incluso tenemos la chaperona en la mansión que ella me dice: “Tú no entiendes, pero ya era famosa… Tú no lo entiendes, tienes que despertar”. Yo estoy despierta, pero creo que me va a costar trabajo asimilarlo cuando salga allá afuera, desde tener el teléfono y ver todas esas cosas, hasta la reacción de las personas.

-Dentro de unos días alguien se va a llevar la corona, y esa persona puedes ser tú. Con o sin corona, ¿qué es lo que sigue para ti?

Fabién de la Concepción: La corona la queremos todas, desde que éramos 46 hasta ahora que quedamos 6… De aquí me llevo cosas mucho más importantes que la corona, eso es algo que siempre he dicho, y que es clave. Yo aquí he conocido personas extraordinario, personas dignas de admiración, y creo que eso es algo mucho más bonito que un título o una corona.

Obviamente todos queremos trabajar en el medio y ese es el objetivo, pero ya estamos aquí y ya toca ganar, que es lo que yo le comento a las otras muchachas, ya las 6 somos ganadoras, las 10 somos ganadoras, y la que se lleva la corona contenta. Si soy yo felicidades, para mí sería un orgullo llevar esa corona a mi gente de Cuba, que estamos pasando por tanto en estos momentos, y yo los estoy representando, y creo que en estos tiempos de tanta tristeza, soy ese rayito de luz que a ellos tal vez le hace falta dentro de tanta calamidad y tanta situaciones feas que estamos pasando allá. Tengo mi familia allá obviamente y eso me llega mucho, pero ganar o no la corona no creo que defina mi sueño, mi sueño va a definir todo lo que yo me esfuerzo y todo lo que yo me siga creciendo como persona, como profesional, para alcanzar un lugar muy importante en este medio.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA A FABIÉN EN VIDEO:

