Lupita Valero: “‘NBL’, es la puerta para todas las que tenemos el sueño de trabajar en la tele”

Exclusiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lupita Valero se ha convertido en una de las favoritas del público de ‘Nuestra Belleza Latina’. Su historia de humildad e inmigrante ha logrado la empatía con la gente. Ella, sin saber esto, tiene una meta clara, representar a sus iguales y ser su referencia.

Camino a la final, hablamos en exclusiva con Lupitas de todo y nos confiesa: “‘Nuestra Belleza Latina’, es la gran puerta para todas las que tenemos el sueño de trabajar en la tele”.

-Eres semifinalista ¿te imaginabas que ibas a llegar hasta aquí?

Lupita Valero: La verdad tengo que admitir que nunca como que estuve predispuesta a llegar a la final, siempre me dije: “Estar en ‘Nuestra Belleza Latina’ ha sido un reto que no es nada fácil”… Cada día tus compañeras van evolucionando y todo puede pasar, un día te va bien, al otro día no… Bueno, hasta donde Dios quiera que yo cumpla este proyecto yo voy a estar disponible, y obviamente con la disposición de querer seguir aprendiendo más, pero pues ya llegamos a ver que está pasando.

-¿Qué es lo que más te ha costado?

Lupita Valero: Estar lejos de mi familia, tener paciencia y tolerancia con otras personas que no son directamente mi familia. En la casa, como en las mejores familias hay peleas, y te reconcilias y sigue tu sangre, y tu los abrazas, al ratito le dices te amo, y después te jalas de las greñas con ellos y todo pasa… Pero aquí no es así, aquí hay un malentendido y sino lo arreglas en el momento, esto se puede salir de control, entonces es tener la paciencia, también tener la voluntad. ‘Nuestra Belleza Latina’ tiene una escuela para la comunicación, pero tú sabes que no puedes ser un buen comunicólogo sino hay un buen corazón, sino hay un buen temple, entonces más que todo creo que estamos desarrollando un poco el temple también.

-Sana convivencia, pero duermes con el enemigo, porque todas quieren esa corona.

Lupita Valero: Al principio estaba muy enfocada en lo que yo iba hacer, en lo que yo quería hacer, cómo Lupita Valero se quería proyectar, porque no solo es proyectarte con tus compañeras, sino también que el televidente se sume a ese sueño. Anteriormente yo había competido en México, y creo que no estaba preparada emocionalmente para yo saber competir, porque esa es la palabra: hay que aprender competir de manera sana, porque cuando la recompensa viene sea un primer lugar, un segundo lugar, la recompensa sabe bien… A mis compañeras siempre las he visto como una competencia sana, porque es una evolución constante estar aquí, entonces ustedes como público empiezan a decir, “no la de Puerto Rico se va a quedar, la de México se va ir”, y de repente no es cierto, la de México llegó hasta el final, y la de Puerto Rico se fue cuando era una participante fuerte.

A mis compañeras las veo como una competencia, todos los días tienen un progreso y yo dije: “Bueno este el tiempo que yo esté tengo un objetivo marcado, y yo voy para allá, y yo voy fijo”… Pero llega un momento en donde claro, la inseguridad se muestra, porque soy un ser humano, soy una mujer que se está construyendo, tengo 25 años, y el hecho de que yo esté en NBL no quiere decir que lo sé todo verdad, porque me estoy construyendo, pero trato también de enfocarme en cómo me quiero ver a mi misma, de qué manera me quiero alimentar, de qué manera quiero sobrellevar, y también vivir la experiencia y la he vivido bien bonito, la verdad es que puedo decir que bien bonito.

Lupita Valero entra a ‘Nuestra Belleza Latina’. Foto: Univision

-¿Qué es lo que tú quieres que el público conozcamos de ti?

Lupita Valero: A mí me encantaría que me dieran la oportunidad de seguir aquí en la competencia, como un punto de referencia. Creo que en mi generación, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, cada vez no están poniendo como más imágenes que no se ve nada parecido a lo que Lupita Valero es, hablo estéticamente, físicamente, lo que tu quieras… Pienso que está bien ver a alguien que se parezca a ti, a alguien que te diga, sabes qué, yo a ella la conocí cuando era mesera, ella me atendió, o su mamá vendía pan en el mercado y yo le compré pan a su mamá, y fue conmigo a la primaria y diga, ella pudo, ella pudo hacerlo. “Ay, es que ella es del pueblo y ella es una india”, pero no, no importante de donde vengas, aquí es lo importante es dejarle saber al mundo que tu puedes, y que lo puedes hacer. Yo sé que mi historia probablemente no sea la única en el mundo porque no lo es, pero sin duda somos muy pocos los valientes que nos atrevemos a contar esa historia, y a salir del anonimato porque se siente bien salir del anonimato.

-Ahora que estás a pasos de la corona, ¿qué le dices a esa niña que veía como se burlaban de su mamá o como se burlaban de ti?

Lupita Valero: Muchos crecemos a veces de fregadazos ante la vida, unos viven más privilegiados que otros, y a mí, en este caso, mi generación como hija, no me tocó vivir ese aspecto privilegiado. Lo que sí sé es que mi aprendizaje siempre estuvo con principios y a base de valores. Lupita, esa niña que corría en las calles en ese barrio llamado La Rufo, en un pueblo llamado Iguala, yo le diría que lo está logrando, porque incluso, yo puedo decirte que ‘Nuestra Belleza Latina’ ha cambiado mi vida como no tienes una idea. Esto lo cambió desde que yo hice mi primer casting virtual, porque yo no había visto a mi padre hace 16 años, y ‘Nuestra Belleza Latina’ me acercó.

Mi papá no me llevó a la primaria, mi papá no me llevó a una reunión de la escuela, no me llevó a buscar boletas, pero Dios mío cuando lo vuelvo a ver, mi papá me compró mi primer par de zapatillas para yo venir a ‘Nuestra Belleza Latina’, entonces sabes lo que significa eso… Lo que te tocó vivir ya pasó y te reforzaste, abrazaste a tus circunstancias y estas saliendo adelante. Mi meta todavía es más grande, y ‘Nuestra belleza Latina’ es parte del proceso de Lupita Valero, y lo que sí sé es que la estoy haciendo, y lo estoy haciendo no sé si es como lo imaginé o como lo he planeado, porque si han cambiado un poco los planes, pero lo estoy disfrutando mucho.

-¿Cuál es esa meta, Lupita?

–Lupita Valero: La pandemia fue una referencia bien grandota para todos de aprendizaje, de también como movernos el chip un poco, valorar aquello que teníamos pero que la vida rutinaria, que los momentos tan comunes nos robaron la atención, a ser agradecidos, a ser felices, y también aceptar lo que eres. Yo era de esas mujeres, y lo voy admitir, que estaba viviendo por vivir, que tú vas y que caminas y que sabes que vas a ir al trabajo y que sabes que hoy toca hacer esto, pero la pregunta cuando ya pasó esto: “¿Lo estás disfrutando?, ¿estás disfrutando tú proceso?, tienes 25 años, ¿todo lo que estas haciendo en realidad lo quieres hacer?”…

La respuesta fue que no, no estaba haciendo algo yo quería, no estaba haciendo algo con lo que yo me sentía feliz y amada, y entonces ahí fue la búsqueda de mis propios sueños, aceptar mi realidad, aceptarme a mi, y lo más importante en la vida, ser feliz. Mi próxima meta sería ganar la corona de ‘Nuestra Belleza Latina’, si es que se me da la oportunidad, pero sino pasa, también yo tengo un plan, que es seguir desarrollándome porque este es mi sueño, seguir estando en los medios de comunicación y este es un paso, para las chicas que vean esta entrevista, yo les puedo decir que ‘Nuestra Belleza Latina’ es la puerta, es la gran puerta para todas las chicas que tenemos el sueño de trabajar en la tele.

Lupita Valero bailará con Gabriel Coronel. Foto: Univision

-‘Nuestra Belleza Latina’ es una gran puerta, a la que tú entras, ¿estas preparada para saber de que ya esa puerta no la puedes cerrar?

Lupita Valero: Antes de venir a esta entrevista estaba platicando con mi compañera Sirey y con Génesis, que son las que yo tengo más acercamiento en la competencia y decíamos: “Falta una semana para salir nuevamente a la realidad, literal, a la realidad, ¿qué está pasando allá afuera?, ¿que va a pasar por lo menos cuando yo llegue a ver a mi mamá al pueblo? y ¿cómo la gente te va a ver? y ¿cómo eso también puede consumir lo que tú eres?”… Es un medio difícil… La respuesta no la tengo ahora, lo que sí sé es que cuando salga, lo primero que voy hacer es ver a los míos y verme reflejada, saber de dónde vengo, reafirmar de lo que estoy echa, y también retomar un poco de fuerzas, porque eso es pesado, no es fácil llegar acá y mantenerte, ha sido una resistencia buena, pero me va a tocar salir adelante y yo creo que sí voy a salir victoriosa de esta.

-¿Cómo sientes ser, junto a Sirey Morán, una de las favorita, es una responsabilidad, es un riesgo, además de una felicidad?

Lupita Valero: Yo no sabía eso, te lo juro que tenemos 2 meses incomunicadas… Se siente bien bonito porque uno viene queriendo conquistar un sueño, estoy echándole ganas… Tengo una relación de amistad con Sirey, es una mujer a la cual yo puedo decir que admiro mucho, admiro su capacidad de liderarse a ella misma, porque es una mujer de guerra, luchadora, todas en general, pero con Sirey tengo más oportunidad de platicar de situaciones en la vida, como hemos enfrentado también los riesgos que han venido por querer conquistar nuestros propios sueños, así que es bonito que las dos estemos entre las favoritas.

Yo cuando la conocí le dije: “Sería una bendición que tú y yo estemos agarradas de la mano. y con toda la humildad del mundo, así como me han enseñado a ganar, con la misma humildad reconocería tú triunfo, así que si esto va a ser parte de lo que Dios requiera para los planes de nosotras”… Pero obviamente es una responsabilidad ser una favorita porque todavía es como si le estaba echando el 100% de kilos, le voy a echarel 200% para que la gente se sienta orgullosa.

-¿Qué le dices a esa gente que te apoya, que te convierte en una favorita y a esa gente que todavía no te termina de entender?

Lupita Valero: Voy a empezar agradeciendo a las personas que han estado conmigo desde siempre, tú sabes que uno trae historia, y Lupita Valero no se convirtió de la noche a la mañana, he tenido que trabajarle duro, y entonces agradeciendo a esas personas, que siguen creyendo en mí, porque para muchos ya puede representar un victoria estar en ‘Nuestra Belleza Latina’, y para mi familia ya saben que yo ya me siento victoriosa, pero para otros puede representar que tener la corona sea la victoria.

Y a la gente que no me conoce en persona, y que empezaron a seguirme a través de ‘Nuestra Belleza Latina’, decirles que yo voy a seguir luchando por mis sueños, y que pase lo que pase, mi mensaje es llegar al corazón de muchas otras niñas, de muchas otras mujeres, adolescentes, incluso varones que se ven reflejados con mi historia, y decirles que todo se puede lograr, que no importa de dónde vengas, que no importa cuántas dificultades tengas, decirles que al final el camino o la luz se ve al final del camino y a veces ni siquiera al final, a veces la tenemos al frente y ni siquiera nos damos cuenta…

Decirles que se atrevan a conocerme un poquito más, que Lupita Valero tiene todavía una historia grande por contar, que me encantaría ser un punto de referencia, yo no quiero que se comparen conmigo, yo quiero ser igual que ella, hace mucho que yo dejé la comparación como parte de mi vocabulario, y empecé a usar la palabra referencia, porque tú sabes que la palabra referencia es tomar un poco de todo eso bueno que ves, y hacerla a tu propia versión.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA DE LUPITA VALERO EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Fabién de ‘NBL’: “Sería un orgullo llevar esa corona a mi gente de Cuba”

•Cerca de la corona Sirey Morán se confiesa: “Me apasiona el periodismo, quiero una oportunidad”

•Génesis Suero de ‘NBL’: “El público, los jueces, y mi trabajo me han hecho llegar hasta aquí”