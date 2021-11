Actualiza lo que tu casa necesita ahora y hazlo tú mismo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Teniendo en cuenta como fue el 2020, y viéndolo en retrospectiva, aprendimos cómo vivir de nuevas maneras en medio de una pandemia, el cambio climático y trabajar, y hacer ejercicio desde casa. También sabemos que hay cosas que habríamos hecho de otra manera. Pero a pesar de todo, el cariño por nuestros hogares jamás fue tan grande.

Te guste o no, es posible que este invierno todavía pases más tiempo en casa de lo normal, pero esta vez, tú y tu casa estarán listos.

Tenemos productos de primera categoría que resultaron ser valiosos durante estos tiempos difíciles. Además, tenemos consejos de expertos para ayudarte a aprovechar al máximo el espacio que tienes, darle un poco de amor a tus cosas, realizar controles de seguridad esenciales y preparar tu hogar para todo lo que venga.

Protege tu hogar

¿Pensaste que no necesitabas aire acondicionado en el noroeste del Pacífico? ¿Pensaste alguna vez que las tuberías se podrían congelar en el sur de Texas? ¿Que el humo de los incendios forestales no es nada en la ciudad de Nueva York? Piénsalo otra vez.

El año pasado nos enseñó a estar preparados para el clima extremo, sin importar dónde vivimos. No te dejes sorprender la próxima vez que la madre naturaleza te presente algo inesperado.

Asegura el perímetro

Ten a mano los elementos necesarios para protegerte a ti mismo y a tu familia.

Amortigua las ventanas y las puertas. Para identificar corrientes de aire que aumentan los recibos de la calefacción, busca daños en las juntas de goma o espuma alrededor de las puertas y agita suavemente las ventanas. “Un sonido de traqueteo o una luz que entra por los bordes indica espacios con fugas”, dice John Galeotafiore, asesor principal de productos de Consumer Reports. Sella los espacios con masilla o burletes. Si tienes ventanas delgadas de un solo panel, instala contraventanas de vidrio, que frenan la pérdida de calor y reducen las fugas de aire, y que además cuestan menos que colocar ventanas gruesas de doble panel. Son excelentes para las personas que alquilan porque algunas se pueden colocar en el interior de las ventanas.

Deshazte de las hojas. Los canalones (gutters) atascados se desbordan, lo que hace que el agua se filtre en tu casa. Puedes comprar un accesorio de boquilla curva (la mayoría de los sopladores de hojas cuestan $20) que te permitirá volar las hojas de los canalones del piso [sin tenerte que subir a una escalera], y hará que esta tarea sea más rápida y segura. También puedes pensar en instalar un protector de canaleta de malla de plástico, cuesta alrededor de $5 cada 20 pies, para mantener los escombros fuera.

Sé tu propio perro guardián. Instalar un sistema de seguridad hecho por ti puede ayudarte a estar tranquilo. Para toda tu casa, te recomendamos el Kit de inicio de Abode Essentials, $250; tiene sensores de puertas y ventanas, un detector de movimiento y un comando a distancia para controlarlo todo. Pero si necesitas cubrir solo una entrada oscura, puedes comprar una cámara reflectora LED con detección de movimiento, como la Cámara Floodlight Arlo Pro 3 que cuesta $250. “Además de iluminar las zonas más oscuras durante la noche, la cámara Arlo tiene una sirena incorporada que podría asustar a los intrusos”, dice el editor de casa de Consumer Reports, Dan Wroclawski. “Además, la instalación es rápida y fácil porque no necesita estar cableada como muchas otras cámaras, lo que reduce al menos 45 minutos de tiempo de configuración”.

Acondiciona y limpia el aire acondicionado

Haz que el aire de tu casa sea limpio, fresco y cómodo. Para eso, deberás reemplazar los filtros a tiempo y sellar las fugas.

Respira mejor. Cambia los filtros endebles de tu sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Utiliza filtros con al menos una clasificación MERV 10, como el Aprilaire Healthy Home 213 MERV 13 que cuesta $40. Tienen una elevada capacidad de filtración de partículas finas, como el humo. En días con mala calidad de aire, cierra las ventanas y enciende el ventilador HVAC para filtrar el aire.

Si no tienes un sistema de ventilación, compra un purificador de aire portátil con un filtro HEPA. Descubrimos que los modelos grandes, de 350 pies cuadrados o más, suelen ser mejores para filtrar el humo.

Evita el moho. Coloca un deshumidificador en un sótano húmedo o en un lavadero para mantener los niveles de humedad entre el 30% y el 50% y para evitar la aparición del moho que provoca alergias. El Honeywell TP70WKN que cuesta $300, es lo suficientemente grande como para eliminar hasta 50 pintas (como 24 litros) de agua por día. Limpia tu deshumidificador si ves moho.

Anticípate a las tormentas

Los cortes de energía relacionados con el clima extremo hacen que la preparación para las tormentas sea cada día más esencial, incluso en áreas que no suelen sufrir tormentas invernales. Estar preparado también te ayudará a ahorrar dinero a largo plazo.

Ocúpate. No esperes a los días antes de una tormenta para comprar un generador portátil; para ese entonces, ya podría haber pocos modelos. Una casa típica necesita un generador con unos 5,000 vatios. Asegúrate de tener suficiente gasolina estabilizada para que dure al menos 24 horas. Los generadores portátiles más grandes pueden usar hasta 20 galones por día.

Si vives en un condominio, es posible que quieras tener una central eléctrica portátil, es decir, una batería grande que almacena electricidad. Es muy costosa, pero es el único tipo de generador que se puede usar con seguridad en interiores. Según nuestras pruebas, el mejor modelo es el Goal Zero Yeti que cuesta $3,000 y mantiene un refrigerador en funcionamiento durante 44 horas con una sola carga.

Protege las tuberías. Las tuberías reventadas son una de las causas más comunes de daños a la propiedad y fácilmente pueden resultar en gastos de daños por agua de $5,000 o más. Las tuberías con mayor riesgo son las que se encuentran en espacios interiores sin calefacción, como sótanos (donde ocurren el 37% de las tuberías reventadas), áticos y garajes. Puedes cubrir tú mismo las tuberías con tubos aislantes de espuma por tan solo 33 centavos el pie. “En días extremadamente fríos, abre las puertas de los gabinetes que están a lo largo de las paredes exteriores”, dice Galeotafiore. “Esto permite que el calor de la casa llegue hacia las tuberías”.

Planifica cómo remover la nieve. Incluso si tienes un soplador de nieve, coloca una capa delgada de Ice melt (un producto que se usa para derretir el hielo) antes de una tormenta, y nuevamente durante la tormenta, para facilitar la remoción. Si no cae mucha nieve, intenta usar una pala quitanieves a batería, tal como la GreenWorks 2600602 que cuesta $300 y que tiene una barrena giratoria para descargar la nieve, una mejora que vale la pena con respecto a una pala de nieve de plástico barata (y es más fácil de almacenar que un soplador).

Cómo darles una nueva vida a tus espacios

Las cosas que usamos todos los días sufrieron un desgaste muy intenso. A continuación, te mostramos cómo darle una nueva vida a algunas cosas y cómo reemplazar aquellas que ya no sirven.

Cuartos de servicio

Reemplazar los filtros de cocina más importantes. Haz que el agua del grifo sea fresca y transparente reemplazando el filtro, ya sea si usas una jarra con filtro, el dispensador del refrigerador, o una unidad debajo del fregadero para filtrar tu agua. Si tienes una campana extractora y/o un microondas sobre la estufa, deberás sumergir el filtro en agua caliente con jabón al menos cada dos meses para eliminar la grasa y otros residuos inflamables. Algunos lavavajillas también tienen un filtro que debe limpiarse cada cierta cantidad de meses.

Decora tu baño. Dale a tu baño un cambio de imagen lujoso por tan solo unos cientos de dólares e instala un bidé en un inodoro ya existente. Una varilla rociadora ubicada en el inodoro ayuda a la limpieza y reduce la necesidad de utilizar papel higiénico. Muchos modelos eléctricos calientan el inodoro y el agua, comodidades que agradecerás en las mañanas frías. Algunos incluso tienen un secador de aire con calefacción.

Dale un poco de cariño al lavadero. Minimiza el moho en la lavadora limpiándola una vez al mes: Hazla funcionar con una carga vacía en la configuración más caliente con un limpiador de lavadoras a base de lejía. En una lavadora de carga frontal, tira suavemente de la junta en la puerta para limpiar los residuos; limpia regularmente el filtro de la bomba de drenaje si es accesible. Limpia la acumulación de pelusa adentro y alrededor del conducto de tu secadora para prevenir incendios. Desenchufa la secadora y desconecta el conducto. Usa un cepillo para conductos de secadora para quitar la pelusa y aspírala con una manguera y un accesorio para ranuras. Un tubo de extensión Lint Lizard de $15 se conecta a la manguera de una aspiradora y se inserta en el conducto, lo que facilita esta tarea.

Espacios para la vida y el trabajo

Optimiza la imagen de tu TV. Los televisores tienen muchos menús preestablecidos, como Vivid, Sports y Dynamic. Pero estos tienden a aumentar o reducir el brillo y los colores de un televisor de manera demasiado drástica y es posible que no te brinden la mejor imagen para tus programas de otoño y juegos de fútbol favoritos. Utiliza el Optimizador de pantalla de TV de Consumer Reports, que tiene configuraciones de imagen probadas en laboratorio para modelos de TV específicos. Si necesitas un televisor nuevo, consulta nuestras clasificaciones y guía de compra de TV.

Mejora la calidad del sonido. Dale más energía al audio de tu televisor conectándolo a una barra de sonido, puedes colocarla encima o debajo de tu televisor. Los modelos con todas las funciones ofrecen sonido envolvente y acceso integrado a servicios de transmisión de música. Pero incluso un modelo básico con una buena puntuación en nuestras pruebas suele ser mejor que los altavoces integrados de un televisor.

Ordena tu escritorio. Un escritorio ordenado para trabajar desde casa puede salvarte de la locura. Arregla los cables enredados con una “funda para cables” o soportes adhesivos para cables, que cuestan no más de $10 en Internet, o simplemente usa bridas (twist ties) para agrupar los cables. Y, como a todos nos gusta hacer todo por Internet, desde ir al banco hasta hacer la compra de alimentos, invierte en un administrador de contraseñas para generar y almacenar automáticamente una contraseña segura diferente para cada una de tus cuentas.

Cómo aprovechar el espacio exterior. Amplía el uso de tu patio trasero o balcón más allá de las estaciones y haz que sea cálido, cómodo y acogedor. Debería sentirse como una extensión de tu sala de estar con muebles cómodos, una alfombra, mantas y plantas que transmitan paz. Un extensor de WiFi te asegurará tener una señal lo suficientemente alta para transmitir música y películas. Las luces que funcionan con energía solar garantizan que nunca te quedes en la oscuridad. Si optas por luces con cable, conéctelas a un enchufe inteligente resistente a la intemperie y prográmalas desde tu teléfono inteligente para que se enciendan al anochecer y se apaguen al amanecer.

Instala un gimnasio en casa. Una habitación o un espacio que no está en uso puede convertirse en un espacio de entrenamiento gratificante. Un espejo de cuerpo entero te permitirá revisar tu postura, mientras que un soporte de tableta ajustable facilita la asistencia a clases virtuales. Si vives en un apartamento, coloca una alfombra gruesa en el piso debajo de tu estera de yoga. No solo te ayudará a proteger tus rodillas cuando hagas ejercicios en el piso, sino que también cuidará tu relación con los vecinos del apartamento de abajo durante los entrenamientos con intervalos de alta intensidad. Las bicicletas de entrenamiento son ideales para ejercicios cardiovasculares de bajo impacto y ocupan menos espacio que las caminadoras y máquinas elípticas. Las mancuernas ajustables o bandas de entrenamiento también ocupan poco espacio.

En cada cuarto

Regula las temperaturas. Cuando estás en casa en el invierno, ajusta el termostato a 68° F. Cuando te vas a dormir o cuando no estés, mantenlo entre 7° F y 10° F menos para maximizar los ahorros en el recibo de la calefacción. Y si no tienes un termostato inteligente, instala uno para controlar tu sistema HVAC en forma remota. Establecer diferentes horarios puede ahorrarte alrededor de $83 por año en electricidad.

Otro truco interesante: coloca los ventiladores de modo que las aspas giren en el sentido de las agujas del reloj. (Haz esto presionando un interruptor en la carcasa o mediante el control remoto). Haz funcionar el ventilador a una velocidad lenta para sacar el aire frío de la habitación, así se envía el aire caliente que se acumula cerca del techo de regreso a donde se necesita.

Vuelve a pintar las paredes que perdieron su brillo. Una de las mejoras menos costosas que puedes realizar en cualquier habitación es darle una nueva mano de pintura. “Incluso si tu presupuesto de remodelación es bajo o si alquilas, pintar una pared de manera decorativa o una habitación puede hacer que tu hogar se sienta renovado”, dice Rico de Paz, quien dirige el laboratorio de pintura de Consumer Reports. “Una pintura de primera calidad también cubrirá las manchas viejas y evitará que las nuevas se impregnen”.

Sé inteligente con la iluminación. Las bombillas inteligentes, como las de Cync de GE Lighting, cuestan alrededor de $10. Se pueden controlar de manera remota a través de una aplicación o un asistente digital. Puedes configurar todas las luces de tu hogar para que se enciendan y se apaguen con tu sistema de seguridad o simplemente personalizar el color y el brillo para diferentes habitaciones.

Nota del editor: Este artículo también formó parte de la edición de noviembre de 2021 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.