Elon Musk discute con Bernie Sanders; el senador exige que los ricos paguen impuestos justos

El senador Bernie Sanders retomó su discurso público sobre la necesidad de que se eleven los impuestos para la población más rica de Estados Unidos. Este posicionamiento lo hizo por medio de su cuenta de Twitter el pasado sábado al asegurar que: “Debemos exigir que los extremadamente ricos paguen su parte justa. Punto”.

Las reacciones ante la postura del senador independiente no se hicieron esperar, un día después de la publicación, el magnate y CEO de Tesla, Elon Musk, reviró de forma sarcástica lo externado por el senador: “Sigo olvidando que todavía estás vivo“.

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

De acuerdo con la propuesta de elevar los impuestos a los más ricos, uno de los afectados de aprobarse esta propuesta del presidente Joe Biden y del grupo parlamentario de los demócratas, sin duda, sería Musk, quien suele estar en el ojo del huracán por diversos temas.

En su mensaje en Twitter Musk, cuya riqueza está ligada a las acciones de Tesla, agregó: “¿Quieres que venda más acciones, Bernie? Sólo di la palabra“. A pesar de los mensajes emitidos por el magnate automotriz, el legislador no respondió, hasta el momento.

Los demócratas del Senado han presentado una propuesta para gravar las acciones de los multimillonarios y otros activos negociables para ayudar a financiar la agenda de gasto social del presidente Joe Biden y, de esa forma, cerrar la laguna que les ha permitido diferir los impuestos sobre las ganancias de capital indefinidamente.

Hace una semana, Musk por medio de su cuenta de Twitter externó que vendería el 10% de sus acciones si los usuarios de la plataforma de redes sociales respaldaban la medida. Aproximadamente el 57.9% de las personas votaron a favor de la venta de acciones.

De acuerdo con diversos estudios, el patrimonio neto colectivo de los multimillonarios de Estados Unidos aumentó en $2 billones de dólares durante la pandemia, impulsado por un aumento en los precios de las acciones y otros activos.

Según Americans for Tax Fairness, los activos del 20% más pobre de los hogares crecieron sólo 1% durante la crisis de salud, según un nuevo análisis de Oxford Economics. Musk no es el único que no está de acuerdo con la potencial alza a los impuestos de los más ricos, también los republicanos.

Los congresistas republicanos se niegan a dar luz verde al aumento de los impuestos por el hecho de que piensan que esto impediría crear empleos, así como expansión de inversiones en todo Estados Unidos. En tanto, los demócratas han desmentido que eso pude llegar a ocurrir.

