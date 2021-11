Kim Kardashian pone en duda la masculinidad de su segundo ex esposo, el basquetbolista Kris Humphries

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kim Kardashian fue la gran ausente en la segunda parte de las festividades con las que Paris Hilton puso el broche de oro a su paso por el altar con Carter Reum. Aunque la celebridad sí la acompañó en su boda del pasado jueves, no acudió ni a la feria que se celebró en el muelle de Santa Mónica al día siguiente ni a la cena de etiqueta del sábado.

En su lugar, Kim asistió a otro enlace: el de su buen amigo Simon Huck, un ejecutivo de relaciones públicas, con su flamante esposo Phil Riportella. Su empeño en dividirse entre las dos ceremonias se explica porque en la segunda jugaba un papel importante como la persona encargada de ofrecer un discurso en el banquete posterior.

Desde luego, la estrella de televisión se superó a sí misma con una intervención en la que no dudó en hacer referencia a sus tres matrimonios fallidos -con el productor musical Damon Thomas, con el jugador de baloncesto Kris Humphries y con el padre de sus hijos Kanye West- para insinuar que el segundo no funcionó por motivos que escapaban a su control.

“La verdad es que resulta muy emocionante estar aquí para asistir a una boda gay, en serio. No había ido a ninguna desde mi segunda boda”, aseguró ante todos los presentes. “Cuando Simon me pidió que dijera unas palabras, me quedé un poco desconcertada porque todavía no le he cogido el truco a esto del matrimonio. No sé qué tipo de consejo creéis que os podré dar esta noche”.

Sin embargo, no todo fueron bromas y Kim terminó su intervención en un tono muy serio dejándole claro a los novios que ellos tendrán mucha más suerte que ella en su vida en común porque es capaz de reconocer “el amor verdadero” cuando lo tiene delante.

