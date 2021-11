“Si salgo de esta, me volveré a conectar”, dijo la actriz Isabel Torres de la serie Veneno a quien le dieron dos meses de vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Isabel Torres no solo es famosa por haber protagonizado la serie de Netflix “Veneno” sino por ser todo un referente y orgullo para la comunidad LGBTIQ+. en España. Fue la primera en lograr cambiarse el nombre en la tarjeta de identificación de ese país (DNI), amén de luchar por los derechos de esta comunidad desde tiempos donde era impensable que, actrices como ella, consiguieran puestos importantes dentro de los medios de comunicación. Hoy, la vida de Isabel Torres se ve mermada por un terrible en cáncer. Ella misma hizo un video despidiéndose de sus fans en las redes sociales, pues su parte último parte médico indica que sólo le quedan dos meses de vida.

Después de una exitosa carrera por distintos programas de televisión en España, Isabel Torres logró un éxito impresionante con la serie “Veneno”. En medio de una exitosa carrera, a la actriz le llegó una noticia que la tumbó física y espiritualmente: fue diagnosticada en el 2018 con cáncer de pulmón. Hoy, después de mucho luchar con tratamientos de quimioterapia, Isabel Torres ha dicho que le han dado dos meses de vida a través de un último video en su cuenta de Instagram.

“He estado muy malita últimamente. Tengo un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga. Ella me cuida. En principio, me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero. Si los supero, bien y si no, también. ¿Qué vamos a hacer. Así es la vida… de caprichosa. Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. A todos mis fans que han estado ahí apoyándome. A toda la gente que ha estado a mi lado. Sobre todo a mi familia, a mis primas… No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno es lo que hay… Si salgo de esta, me volveré a conectar. Si no, nos vemos en el cielo…”, dijo Isabel Torres al tiempo que se tumbaba en una cama producto del dolor. View this post on Instagram A post shared by Isabel Torres (@isabeltorresofficial)