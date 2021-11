Venus retrógrado 2021: cómo afecta en la vida amorosa de los signos del Zodiaco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodo retrógrado de Venus se acerca. El planeta que astrológicamente gobierna el amor, la belleza y las relaciones comenzará a “retroceder” el 19 de diciembre en Capricornio y durará así hasta el 29 de enero de 2022. Sin embargo, los astrólogos aseguran que sus efectos impactarán a partir del 17 de noviembre cuando empiece a desacelerarse.

Los retrógrados en astrología son periodos en los que un planeta parece retroceder en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Si bien es un efecto óptico, se cree que emanan una energía que impacta en la vida cotidiana, según el tema que gobierne el astro en cuestión.

Al ser Venus el planeta asociado a las relaciones de amor, cuando se mueve “hacia atrás” significa que algún ex o viejas relaciones resurgen para reavivarlas o cerrar los ciclos. Es una oportunidad para reflexionar y decidir si desearíamos que alguna pareja del pasado vuelva a nuestras vidas o no, explicó el astrólogo Kylie Thomas en un artículo para New York Post.

“También solemos ver todo lo que gobierna Venus (belleza, amor, ganancias, intimidad) a través de lentes de color rosa, lo que significa que no estamos viendo esos aspectos con claridad” agregó, por lo que sugirió que no son momentos de casarse, comenzar una relación o cambiar de look.

La buena noticia es que los periodos retrógrados de Venus ocurren una vez cada 18 meses y duran máximo 2 meses. Si eres amante de la astrología, este tránsito debe ser un punto en tu calendario amoroso importante.

¿Cómo funciona Venus retrógrado?

La vibra retrógrada del planeta del mueve las relaciones kármicas, es decir, las almas gemelas y los amores de vidas pasadas, explicó Thomas.

Por ejemplo, si una pareja decidió tomar caminos separados para crecer individualmente y se vuelven a cruzar en el futuro podrían percatarse que, juntos, prosperan mejor. El astrólogo dijo que la única forma de saber si algún ex es tu amor verdadero y precisamente Venus retrógrado es el tránsito que nos ayuda a reflexionarlo.

No obstante, llamó a tener cuidado porque no siempre “abrir una puerta cerrada” es lo mejor principalmente en relaciones que se volvieron tóxicas o no son lo que esperábamos. “No dejes que tus emociones (o deseo sexual) te cieguen”, sentenció.

¿Cómo aprovechar el tránsito retrógrado de Venus?

El proceso que ayudará a todos los signos del zodiaco a utilizar la vibra retrógrada de Venus es “cerrar, curar y liberar” añadió Thomas. Es un momento para reconocer cuáles son tus sentimientos sobre dolor o decepción, procesarlos y seguir adelante.

Finalmente, dijo que la sombra retrógrada de Venus perdurará hasta el 1 de marzo del 2022, a partir de ese momento las cosas comenzarán a tomar su rumbo.

