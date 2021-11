Camila Cabello y Shawn Mendes confirman su separación tras 2 años

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Camila Cabello y Shawn Mendes han confirmado que ha terminado su relación amorosa. La pareja de artistas lanzaron un breve comunicado en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Hola chicos, hemos decidido terminar con nuestra relación romántica pero nuestro amor del uno por el otro como seres humanos está más fuerte que nunca“, se pudo leer en el comunicado.

Camila y Shawn estuvieron dos años juntos y pasaron toda la cuarentena de la pandemia juntos.

“Empezamos nuestra relación como los mejores amigos y continuaremos siendo los mejores amigos”, continuó el comunicado. “Apreciamos todo el apoyo desde el comienzo y en adelante”.

El comunicado terminó firmado por Camila y Shawn.

Recordemos que la pareja colaboró en una canción que se tituló “I Know What You Did Last Summer” que se lanzó en el 2016 cuando Camila aún pertenecía al grupo Fifth Harmony. En el 2019 los dos volvieron a colaborar con la canción “Señorita”. La pareja causó fuego sobre el escenario cantando la canción que se empezó a rumorar que estaban juntos. Sería tiempo después que se oficializará su relación sentimental.

