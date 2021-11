Estudio muestra cómo la falta de inversión en latinos amplía las brechas en salud, educación y economía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un grupo de líderes latinos participó hace unos días en una mesa redonda que abordó las crecientes disparidades en la comunidad latina en temas tan importantes como la educación, la salud y la economía.

La conversación fue un seguimiento al informe “The Latino/a Scorecard Report; a Policy Roadmap for Transforming Los Angeles”, cuya intención es guiar a legisladores y funcionarios electos sobre nuevas formas de abordar las brechas de oportunidades que han impedido que los latinos prosperen plenamente en Los Ángeles.

El reporte dio una “C” a la educación. Una de las razones es debido a cómo las entidades escolares lidiaron con la pandemia del covid-19 y el aprendizaje a distancia. Aquí se identificó que los estudiantes latinos tuvieron tasas más bajas de acceso a computadoras e Internet, necesidades básicas para la educación remota.

El reporte demostró que los impactos de covid-19 tienen el potencial de exacerbar las disparidades en la educación y aumentar la desventaja acumulativa que ya de por sí enfrentan los niños latinos.

Feliza Ortiz-Licón, Miembro de la Junta ABC, dijo que pese a los desafíos durante la pandemia, hubo una línea fija de graduaciones de la preparatoria en el condado de Los Ángeles y es algo que debería continuar.

“Tenemos que asegurarnos de que esas ganancias permanezcan, que continuemos teniendo una movilidad ascendente constante para nuestros estudiantes”, indicó.

Sin embargo, subrayó que se deben abordar simultáneamente los desafíos que han existido, pero por alguna razón se mantenían en silencio.

“Todos vieron lo que sucede cuando hay disparidades de salud, inseguridad habitacional, inseguridad alimenticia y baja retención educativa por falta de servicios”, agrega. “Cuando tienes una fuerza laboral que está más en el sector de servicios sin beneficios y se le superpone una pandemia”.

En la economía se reveló que los hogares latinos tienen menos probabilidades de ser dueños de su propio hogar.

Se estima que casi un tercio de los hogares latinos en el condado de Los Ángeles ganan entre $40.000 y $80.000. Además, el 18% de los hogares latinos gana más de $135.000 aproximadamente. Pero en ambos casos, estos son índices más bajos en comparación con todos los demás grupos étnicos y raciales del condado.

Adicionalmente, uno de cada cuatro hogares latinos en el condado de Los Ángeles gana menos de $40,000 por año, mientras que solo el 16% de los hogares blancos entran en este grupo de ingresos.

Estos datos son importantes ya que afectan a las familias que quieren ser dueñas de su propia casa.

Los datos revelaron que, en 2019, el 42% de los latinos son dueños del hogar en el que viven actualmente. Esto se compara con el 57% de los hogares blancos no hispanos. Las tasas de propiedad de vivienda para los hogares latinos que no son ciudadanos son significativamente más bajas, con solo el 25% de latinos no ciudadanos que son propietarios de la casa en la que residen.

Robert Sainz, presidente y director ejecutivo de New Ways to Work, enfatizó que la educación es una parte clave para la recuperación económica para la comunidad latina.

“¿Qué significa eso para la comunidad latina? Necesitamos obtener esas habilidades para poder obtener esos títulos, necesitamos poder tener los requisitos de la A a la G para llegar a las [universidades] y convertirnos en ingenieros, para convertirnos en científicos y en químicos”, dijo Sainz.

“Y si no tenemos eso, y no lo tenemos a muy corto plazo. No vamos a ser parte de la recuperación, ya que la economía se está moviendo cada vez más rápido en todo el campo de la tecnología”.

Los participantes reconocieron que los latinos están llegando a ser un grupo importante en el país. En el 2019, esta minoría fue identificada como el segundo grupo racial/étnico más grande que contaba con el 18.5% detrás de los blancos no latinos, quienes tienen el 60.1%.

En 2020, los latinos eran el 39% de los casi 40 millones de californianos y el 48.6% del condado de Los Ángeles, que fue la población de condados latinos más grande (4.9 millones) en Estados Unidos.

Recomendaciones

Algunas sugerencias del reporte incluyen que se invierta en educación infantil de alta calidad en comunidades marginadas, así como en la expansión de la programación de calidad de los primeros grados, incluyendo los programas de dos idiomas, que honran y aprovechan los activos culturales y lingüísticos de los estudiantes latinos.

Se pide que los educadores reflejen las comunidades en las que enseñan, que se invierta en el flujo, contratación y retención de educadores.

También se pidió que se proporcione a los empleados clasificados en puestos del sector público un salario digno; un sueldo que tenga en cuenta el alto costo de vida en la región de Los Ángeles.

Para ver el reporte completo visite: The Latino/a Scorecard Report