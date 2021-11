¿Canelo le tiene miedo a Benavidez? El padre de “El Bandera Roja” reveló el rechazo de Saúl Álvarez a un combate previo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saúl “Canelo” Álvarez se ha convertido en el objetivo de muchos boxeadores. Pelear contra el tapatío es todo un reto apetecible. Luego de derrotar a Caleb Plant,se había asomado la posibilidad de un combate contra David Benavidez. De hecho, José Benavidez, padre del púgil azteca, reveló que Álvarez le tiene respeto a su hijo.

“‘Canelo’ pudo pelear con David cuando tenía el cinturón del CMB y nosotros queríamos ese combate, pero ‘Canelo’ no quiso pelear con él. Al final del día eso me dice mucho, porque entonces respeta a David y sabe que no es una pelea fácil. Si fuera tan fácil, no entendería por qué no enfrentarlo y silenciar a los críticos”, sentenció José en una entrevista para Fighthype.

Sin embargo, luego de haber declinado esta propuesta de pelea, Saúl Álvarez continuó por la senda del triunfo al punto de tener en su poder los cinturones de la AMB, CMB, OMB y FIB.

A pesar del próspero y exitoso presente de “Canelo”, José Benavidez considera que nada de esto pasaría si su hijo no hubiese perdido el título supermediano del CMB. Bajo estas circunstancias, Benavidez cree que Álvarez no se hubiese convertido en campeón indiscutido de las 168 libras.

“Si David no hubiera perdido ese cinturón. (CMB), ‘Canelo’ no estaría donde está ahora. Debería agradecernos y darnos esa pelea. David dejó el cinturón y él aprovechó esa oportunidad. ‘Canelo’ no sabría si estar en 160, 168 o 175. Pero bueno, ahora es el rey de la división y nosotros queremos esa pelea”, insistió José Benavidez. View this post on Instagram A post shared by David Benavidez (@benavidez300)

