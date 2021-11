Yanet García expone su escultural silueta mientras modela un trikini color neón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La belleza de Yanet García quedó expuesta una vez más, esta vez con un sexy traje de baño color neón que dejó a la vista su escultural silueta.

El acalorado destape que protagonizó este fin de semana la sensual conductora provocó todo tipo de reacciones, en las que sus fieles admiradores halagaron su belleza y le hicieron propuestas subidas de tono.

Y no es para menos, pues vistiendo un trikini amarillo neón, la ex “Chica del Clima” del programa ‘Hoy’ apareció frente a una enorme puerta de madera que lleva hasta una piscina.

Al igual que en ocasiones anteriores, el breve video que ha registrado miles de reproducciones forma parte de la nueva sesión fotográfica que realizó para la página de contenido exclusivo OnlyFans, en donde continuamente sorprende con imágenes candentes que paraliza el corazón de sus fanáticos.

Las llamativas prendas se han hecho presentes en varias ocasiones, tal como sucedió hace unos días cuando modeló un diminuto conjunto de lencería en el mismo tono, pero con algunos detalles rosados, espectacular set con el que dejó muy poco a la imaginación gracias a sus reveladoras transparencias. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Mientras que con otra sugerente prenda de potente color verde arrancó suspiros al realizar atrevidas poses frente a la cámara, todo esto en un video que generó más de 2 millones de reproducciones, confirmando que es una de las celebridades más bellas y carismáticas de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

