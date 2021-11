Por su postura antivacunas, a Eric Clapton lo han abandonado muchos amigos y familiares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El legendario guitarrista Eric Clapton se ha convertido en el transcurso del último año y medio en uno de los personajes públicos más divisivos del momento: todo ello a causa de su rechazo a las medidas restrictivas, tales como el confinamiento o la vacunación generalizada para contener el avance del coronavirus.

Tanto es así, que el astro de la música reveló ahora que muchos de sus amigos e incluso sus familiares le han dado completamente la espalda en los últimos tiempos, “desapareciendo” de su vida como por arte de magia. Lejos de lamentarse ante su situación, el músico de 76 años está muy satisfecho ante el hecho de contar ahora sólo con la gente que realmente quiere y necesita. “Mi familia y mis amigos ya pensaban que estaba loco, pero a lo largo del último año mucha gente ha ido desapareciendo en silencio. Ciertas personas se mueven con mucha rapidez y sólo dejan polvo. Para mí, todo esto me ha ayudado a redefinir mis amistades y se han reducido ahora a la gente que verdaderamente necesito y quiero”, explicó Clapton en una entrevista al diario Daily Star.

El cantante no especificó cuántas de sus hijas se encuentran entre los supuestos desertores, pero sí admitió que fracasó rotundamente a la hora de persuadirlos sobre las supuestas bondades de no vacunarse, o de fingir que la pandemia no es lo suficientemente grave como para renunciar a ciertos hábitos de su estilo de vida.

“Dentro de mi familia todo esto se ha convertido en algo crucial… Tengo hijas adolescentes y también hijas que están ya en sus treinta, y todas me han tenido que dar vía libre. Pero no he conseguido convencer a ninguna de ellas”, admitió Eric en la misma conversación, en la que además hizo referencia al vacío que le han hecho sus compañeros de la industria. “He tratado de contactar con otros artistas y en muchas ocasiones no he podido saber nada de ellos. Mi teléfono ya no suena con frecuencia, y tampoco recibo emails o mensajes de texto como antes”, concluyó.

