Britney Spears le agradece a Lady Gaga en Instagram, y lo demuestra usando un enterizo con estampado de leopardo

Luego de que Lady Gaga escribiera unas palabras a Britney Spears en Instagram y que hiciera comentarios acerca de su nueva etapa sin estar sometida a una tutela legal durante la premiere de la película “House of Gucci”, la princesa del pop ahora ha dejado en claro su admiración por la cantante. En una de sus recientes publicaciones ella incluyó un video y una foto de Gaga, además de escribir el mensaje “¡¡¡¡ Hola dama sexy !!!! Gracias otra vez por tus gentiles palabras ….. tú también me has inspirado y estoy enamorada de este outfit !!!! Eres mi inspiración por el resto del año y felicidades por tu increíble película !!!! Amor, B 💋💋💋”

Al parecer, a Britney le gustó tanto ese atuendo que decidió usar un enterizo con estampado de leopardo para posar junto a su árbol de Navidad en su nuevo post. Emocionada por la temporada navideña, ella escribió: “Ok, pensé que una vista al lado de mi árbol 🤷🏼‍♀️😂🎄 sería más apropiada que una toma en picada desde mi balcón 😂🌹… bueno … me pongo tonta en esta época del año🤪 … chocolate caliente por favor 😋 ☕️ !!!!!! Dios los bendiga !!!!

A lo largo del año Britney se ha tomado innumerables selfies, pero presumió orgullosa su papel de fotógrafa al publicar una imagen de su novio Sam Asghari: “Ok mi bebé se robó el show en la premiere de House of Gucci 😍🏠🤩 !!!! Lo siento por el elenco, pero mi bebé es 🔥 … Yo tomé esta foto 😜🤷🏼‍♀️🌹 !!!!! View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

