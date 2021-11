Agenda de eventos: diversión para el fin de semana largo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Encanto en Hollywood

La nueva cinta animada de los estudios Disney, Encanto, se estrena este fin de semana festivo en salas de todo el país, pero en la casa de estos estudios, el teatro El Capitan (6838 Hollywood Blvd, Los Angeles) tendrá una proyección especial que incluye la presencia de Mirabel, la protagonista de la historia, antes de que comience la función. Además estará a la venta un vaso conmemorativo. Shows 10 am, 1, 4, 7 y 9:55 pm. Hasta el 5 de diciembre. Boletos de $12 a $24. Informes elcapitantickets.com.

Foto: Disney

Kidspace celebra con Winter Frolic

El museo Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) celebra su primer Winter Frolic, un evento anual que incluye actividades como una estación para decorar copos de nieve de cartón, lectura de cuentos de la temporada, ladrillos que parecen de hielo para construir estructuras, encuentros con animales de verdad y una pista que asemeja hielo en la que se puede patinar con calcetines (por cinco dólares adicionales). Martes a domingo con horarios diversos (consultar la página oficial para detalles). Boletos de $12.95 a $14.95. Termina el 9 de enero. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Kidspace Museum

Show de Paquita la del Barrio

El terror de los hombres infieles, Paquita la del Barrio, tiene una cita con Hollywood este fin de semana. La cantante guerrerense ofrecerá un show en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Ángeles) donde se presentará junto con Luis Ángel “El Flaco”. Será la primera vez que ambos cantantes actúen juntos en este escenario. Es también el primer show de Paquita en esta ciudad luego de una ausencia de dos años. Viernes 8 pm. Boletos $69 a $199. Informes dolbytheatre.com.

Foto: Archivo

Cuento de navidad

A Christmas Carol, el musical que ha ganado cinco premios Tony, comenzará sus presentaciones el martes en el teatro Ahmanson (135 N. Grand Ave., Los Ángeles). Esta historia, con Bradley Whitford como Ebenezer Scrooge, Kate Burton como el fantasma de la navidad del pasado y Alex Newell como el fantasma de la navidad del presente y el señor Fezziwig, es una nueva interpretación del cuento clásico de navidad de Charles Dickens, adaptada por Jack Thorne, quien dirigió Harry Potter and the Cursed Child. Termina el 1 de enero. Boletos desde $40. Días y horarios de las funciones varían. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Joan Marcus

Festival con los Dodgers

Por primera vez, los Dodgers de Los Angeles serán los anfitriones del Holiday Festival en la recién renovada Centerfield Plaza del Dodger Stadium (1000 Vin Scully Ave., Los Angeles), donde se instalará una pista de patinaje al aire libre en el campo de juego. Habrá entretenimiento cada noche con despliegue de luces, comida y bebidas de temporada y la oportunidad de tomarse fotos con Santa. Abierto a partir del viernes y hasta el 31 de diciembre; 5 a 10 pm de lunes a viernes y 3 a 10 pm fines de semana. Boletos a partir de $16. Informes .mlb.com.

Foto: Cortesía

Fiestas en Universal Studios

Las celebraciones navideñas regresan a Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) con sus tradicionales Christmas in The Wizarding World of Harry Potter y Grinchmas. En el mundo de Harry Potter, la villa de Hogsmeade festeja con entretenimiento como el Hogwarts Frog Choir que canta a capella en la villa, el Magic of Christmas at Hogwarts Castle con su impresionante espectáculo de luces. Mientras tanto, la “Who-lebration” de Grinchmas vuelve con su árbol de navidad retorcido de 65 pies de altura en la Universal Plaza, con nueve artificial, el adorado Grinch, el perro Max y los Whos de la Who-ville, que darán shows en noches selectas. A partir del viernes y hasta el 9 de enero. Horarios del parque varían. Boletos a partir de $104. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios

Instalación de luces

Bruce Munro, el popular artista creador de instalaciones de arte a base de luces, vuelve con Bruce Munro: Light at Sensorio, dos piezas, Field of Light y Light of Towers, que celebran el extenso ambiente de viñedos de Paso Robles. Esta nueva instalación consiste en dos torres de seis pies de altura compuestas con más de 17 mil botellas de vino iluminadas con fibras ópticas cuyos colores se mueven al ritmo de la música. Abierto de miércoles, jueves y domingo 4:30 a 9 pm; viernes y sábado 4:30 a 10 pm. Boletos a partir de $41. Informes sensoriopaso.com.

Foto: Cortesía

Teatro multimedia

La otra de teatro que ya es un clásico, Love Actually Live, regresa al teatro Wallis (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). La celebración de este concierto multimedia, basado en la cinta Love Actually, incluye icónicas escenas que se despliegan en pantallas que viajan a través del set. Incluye un reparto de cantantes de primera y orquesta en vivo. Interpretan clásicos como “Christmas is All Around”, “Trouble With Love” y “Both Sides Now”. A partir del sábado; funciones de martes a domingo con horarios diversos. Termina el 31 de diciembre. Boletos desde $35. Informes wallis.org