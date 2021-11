Robado a mano armada: Rubens Sambueza y su familia se llevaron un susto en Barranquilla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fue a Colombia en busca de paz y relajación junto a su esposa e hijos y lo que encontró fue le susto de su vida. Rubens Sambueza, jugador del Toluca, fue víctima del hampa en nsu arribo a Barranquilla.

El mediocampista argentino decidió irse a la ciudad del Carnaval en Colombia para visitar a un hermano y no lo dejaron llegar a la casa cuando unos antisociales los interceptaron y le robaron algunos objetos de valor.

Fabián Sambueza, hermano de Rubens, relató lo sucedido a Radio Blu Colombia.

“Bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo. Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”, contó.

También explicó el posible modus operandi de los asaltantes, quienes se dedican a observar personas desde el aeropuerto para cometer delitos.

“Iban por el Rolex, iban por eso, seguramente nos venían siguiendo. Me enteré que hay una banda que se dedica a eso y te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien”, finalizó.

#ATENCIÓN 🚨🚨 La Policía Metropolitana de Barranquilla ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos, a quien brinde información que facilite la identificación y ubicación de los atracadores del jugador de fútbol Fabián Sambueza. pic.twitter.com/CcEmHd4zct — Brigadier General Luis Carlos Hernández Aldana (@PoliciaBquilla) November 25, 2021

Los motorizados llegaron armados y les robaron dos relojes Rolex y un anillo, mientras los niños presenciaban la situación. La Policía Metropolitana de Barranquilla ofrece 10 millones de pesos colombianos ($2,522) a quien brinde información importante para dar con el paradero de los responsables.

Rubens viene de jugar 16 partidos con los Diablos Rojos de Toluca, marcó cuatro goles y repartió seis asistencias. Viene de caer en el repechaje contra Pumas con marcador 1-2.

