Encuentran a una niña latina en Miami que había desaparecido con un extraño que había conocido en internet

Las autoridades trabajaban con la hipótesis de que la niña hispana Jeimy Henrríquez, de 15 años, pudo haber sido secuestrada por alguien que conoció a través de un juego por internet. La policía de North Miami Beach, en Florida, intensificó los recursos para encontrar pistas que condujeran al paradero de la menor.

Tras dos días de angustiante búsqueda, fuentes de la investigación confirmaron que la niña había aparecido el domingo sana y salva.

Todo empezó, según los detectives, cuando la joven conoció a una persona a través de un videojuego llamado “Fire Max” y acordaron verse en persona. La madre de la menor confesó a los medios de comunicación que la niña la había llamado varias veces en estado de ansiedad y llorando.

POLICE LOCATE MISSING TEEN: Nearly two days after she first went missing, 15-year-old Jeimy Henrriquez was found by North Miami Beach police on Sunday after leaving her home with someone she met online. https://t.co/fZRCL7I4cU — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) November 29, 2021

“Me dijo: ‘No le digas a la policía, esto no es culpa de nadie’. Ella se arrepintió de haberse ido”, comentaba la madre, Ana Quintanilla, antes de que las autoridades la pudieran encontrar.

Gracias a la tecnología, las autoridades pudieron hacer seguimiento al telefóno celular y se percataron de que el dispositivo estaba en Carolina del Norte. La madre de Henrríquez dijo que su hija también la llamó el sábado para decirle que tenía hambre, frío y que estaba lejos de casa.

La madre dijo que estaba “muy preocupada” ya que temía que la menor pudiera estar en peligro. Need this all over NC Twitter world @Nerdy_Addict

According the North Miami Beach Police Department, #JeimyHenrriquez, 15, had been chatting with someone through a video game called #FireMax who picked her up from her home Saturday morning. Her cell pinged #

NC pic.twitter.com/zl7J8RfAQM— Edd Gimenez (@eddgimenez) November 28, 2021

Por suerte, todo ha quedado en un susto y madre e hija se han podido reencontrar.

Hasta el momento, la policía no ha dicho cómo ni dónde la encontraron. Tampoco se sabe quién era el hombre con el que, supuestamente, se había ido a Carolina del Norte tras conocerlo por internet y si el sospechoso podría enfrentar algún cargo.