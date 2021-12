Gennady Golovkin dice que no le interesa perseguir a Canelo Álvarez y comenta: “La verdad sale a la luz en este mundo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Gennady Golovkin le ha dado la vuelta a la página de su rivalidad en el ring con Saúl “Canelo” Álvarez, a quien enfrentó en dos extraordinarias peleas en las que muchos aficionados y analistas lo vieron ganar una o incluso las dos.

En una entrevista con La Opinión, el legendario “GGG” afirmó que no le interesa estar persiguiendo a “Canelo” de división en división para poder hacer viable una tercera batalla tan ansiada por el público. El kazajo, de hecho, no tiene interés en comentar acerca del mexicano, quien recientemente se convirtió en el primer campeón indiscutible de los supermedianos con los cuatro títulos mundialmente reconocidos.

“Voy a ser honesto contigo. No está en mi mente en absoluto, no estoy pensando acerca de sus decisiones de ser peso supermediano o peso crucero”, dijo Golovkin cuando se le preguntó sobre el logro de Álvarez.

A continuación, la charla con el hombre que ha realizado 21 defensas exitosas como campeón de los medianos, quien el 29 de diciembre enfrentará en pelea unificatoria al japonés Ryota Murata en Saitama, Japón. Golovkin (41-1-1), quien ya ha peleado en ocho distintos países en su carrera, ostenta el título mediano de la FIB y Murata (16-2) el de la AMB.

¿Qué te llevó a la decisión de enfrentar a Ryota Murata en Japón?

Para mí es más que una pelea. Será un duelo entre dos buenos representantes de sus pueblos, de sus naciones, sus culturas; dos guerreros enfrentándose en el ring. Además, el nivel de organización de eventos de boxeo y de deportes en Japón es incomparable. Para mí es el choque de dos culturas.

¿Cuál es el principal problema que presenta para ti enfrentar a Murata?

La pelea va a realizarse en Japón, por supuesto estar en tu casa ayuda. En la historia de peleas en Japón, Mike Tyson perdió contra Buster Douglas. Él (Murata) va a estar representando a su país, va a tratar de conservar su corona y demostrar todas sus habilidades.

¿Crees que para ganar en Japón tendrás que noquearlo?

Para ser honesto no estoy pensando en eso, en que tenga que ganar por nocaut. Nosotros tomamos como ejemplo a Muhammad Ali. Él no perdió nada de su grandeza incluso luego de haber perdido algunas de sus peleas.

¿Al tomar esta pelea, estás pensando en ponerte en posición de aspirar a peleas más grandes y, concretamente, tener otra oportunidad con Canelo?

Creo que no está descrita de manera apropiada la situación, porque actualmente estoy en una posición donde no depende de ninguna pelea para poder enfrentar a alguien; soy completamente independiente, puedo enfrentar a quien quiera. Esta pelea, en mi opinión, es la mejor oportunidad en este momento. No veo a ningún otro oponente de este calibre que represente a su propio país y que tenga una base de aficionados similar y estoy en verdad muy feliz.

Canelo no ha peleado en Japón, ni tampoco en Europa, así que eso está en tu favor… ¿Qué opinas del año 2021 que tuvo Canelo Álvarez?

Son sus negocios y si él cree que es bueno para su carrera y si su equipo cree eso, ellos pueden hacer lo que mejor les parezca. Pero honestamente no voy a comentar al respecto… Ojalá se den cuenta de que yo sé quién es él, tuvimos dos peleas, tengo mi opinión acerca de él. Para mí, todo está muy claro y yo no necesito seguir sus saltos de una división a otra, eso es algo que no me interesa.

¿Crees que tu récord en el boxeo debería seguir siendo perfecto?

Yo creo que mi récord está limpio y estoy completamente cómodo y en mi mente yo sé quién ganó, lo que estoy haciendo con mi carrera, y no tengo problemas ni reservas de ningún tipo.

Después de la segunda pelea, algunos reporteros mexicanos discutimos en ringside al vencedor y casi todos coincidimos en que tú la habías ganado apretadamente o al menos empatado.

Estoy complacido de escuchar eso. Me alegra de que la verdad sale a la luz en este mundo, el fraude no siempre prevalece.

Estás por llegar a los 40 años de edad. ¿Cuánto tiempo más quieres seguir haciendo esto?

Discutir eso es difícil para mí y por supuesto si decido poner fin a mi carrera en algún momento espero que no sea por una razón de salud porque tengo obligaciones familiares, tengo hijos, y si algo surge y requiere de toda mi atención y tuviera escoger entre seguir mi carrera y otra cosa, entonces podría tomar esa decisión. Al mismo tiempo puedo decir que pude haber decidido eso hace dos o tres años cuando la pandemia comenzó y estuve en el ring muy poco. Espero que eso cambie. También espero seguir experimentando esta sed de seguir peleando.

Ahora que mencionas la pandemia, ¿tienes algún mensaje para el público, sobre todo para quienes más han sufrido?

Espero que la gente encuentre la fuerza para seguir adelante, esta es la vida, nos pasa a todos, les deseo a todos suficiente fuerza para seguir adelante.