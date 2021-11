Óscar de la Hoya buscará volver al ring pero esta vez frente a Floyd Mayweather Jr.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El “Golden Boy” ha asomado constantemente su deseo de volver al cuadrilátero y hacerlo de gran forma. Óscar de la Hoya iba a tener una pelea de exhibición ante Vítor Belfort en septiembre, pero el COVID-19 lo tumbó del combate. Sin embargo, De la Hoya irá por una pelea más que atractiva y asomó la posibilidad de que su contrincante sea Floyd Mayweather Jr.

“Quien sabe, puede ser Floyd Mayweather Jr. (su rival para mayo de 2022). Es probablemente la pelea más grande que puedo hacer en esos momentos”, sentenció De la Hoya en una entrevista para TMZ Sports.

On this date in 2007, Mayweather defeated De La Hoya in a classic Cinco De Mayo bout. 🥊



(🎥: @DAZN_USA)



pic.twitter.com/3EhaVqvlcS — Timeless Sports (@timelesssports_) May 5, 2020

Sin embargo, Óscar de la Hoya deberá prepararse nuevamente para ponerse a tono. Tras ser dado de alta por COVID-19, el “Golden Boy” reconoció que no fue nada fácil sobrellevar esa situación.

“En estos momentos no estoy tan motivado por el Coronavirus. Estaba en una gran forma y luego me pegó la enfermedad, así que moralmente estoy a la baja. No me siento del todo motivado para pelear en estos momentos”, reconoció.

No obstante, a pesar de que la moral no está al 100%, Óscar reveló que sus intenciones será prepararse para una pelea en mayo de 2022. El “Golden Boy” reconoció que a partir del próximo año volverá nuevamente a los gimnasios, pero esta vez con la motivación y las ganas de las cuales hoy carece.

“En cuanto llegue enero estoy seguro de que volveré a entrenar. Me prepararé física y mentalmente para regresar. Quiero empezar lo antes posible para volver, si todo sale bien, el 5 de mayo”, sentenció Óscar de la Hoya. Floyd "Money" Mayweather catches Oscar de la Hoya off the ropes in their 2007 junior middleweight clash, won by Mayweather on a decision. #boxing #history pic.twitter.com/UookILZCkA— Boxing History (@BoxingHistory) October 14, 2021

