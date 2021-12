Aaron Carter se separa a pocos días de haber nacido su hijo por: “Una traición”

El cantante Aaron Carter ha recurrido a su cuenta de Twitter para confirmar su ruptura con su prometida Melanie Martin, la madre de su único hijo. El hermano menor del famoso componente de los Backstreet Boys, Nick Carter, ha dado a entender que decidieron separarse a días de haber nacido su hijo, pero que aun así seguirán educando juntos a su recién nacido, que llegó al mundo hace una semana, a pesar que Aaron sienta que lo que ella hizo fue: “Una traición”.

“Mel y yo agradecemos el apoyo y la preocupación que nos han mostrado. Ambos seguiremos haciendo de Prince nuestra prioridad durante este momento difícil. Por favor, les pedimos que sean respetuosos mientras afrontamos esta transición y esta desafortunada situación. #ConElCorazónRoto”, ha escrito Aaron Carter confirmando así su separación a poco tiempo de la llegada al mundo del hijo de ambos.

Nada hacía presagiar que la pareja pudiera estar pasando por una crisis cuando Aaron Carter anunció el nacimiento de su bebé, compartiendo unas tiernas imágenes desde el hospital en las que parecían muy felices, pero ahora él ha acusado a Melanie de mantenerse en contacto con su hermana gemela Angel a sus espaldas. Aunque le duela, Aaron Carter considera que esta “traición” es motivo más que suficiente para separarse de la madre de su hijo, anular sus planes de boda y convertirse en “padre soltero”.

“Tengo la familia más manipuladora y mentirosa y Melanie ha estado engañándome todo el tiempo, hablando con mi hermana gemela y los miembros de la familia que intentaron meterme en la cárcel y que intentaron conseguir que se me pusiera bajo una tutela legal. Estoy en shock, esto es horrible”, dijo muy impactado Aaron Carter tras su separación. Due to personal reason Melanie Martin and I have decided to go our separate ways. There has been a very big lie and my sister communicating w my ex fiancé ruined everything considering she knew what angel tried to do to me in court thanks angel you ruined my family. God bless— AARON CARTER (@aaroncarter) November 30, 2021

Por el momento, no está claro qué pasará con la custodia de su hijo, pero Aaron Carter sostiene que Melanie Martin lo ha amenazado con llevárselo lejos de California, donde vivía hasta ahora, para impedir que pueda verle.

