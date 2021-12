Junto a la ventana, Ana Bárbara luce su figura en ajustados leggings negros y un sostén estampado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los fans de Ana Bárbara se han mostrado gratamente complacidos con la serie de fotografías que ella publicó en Instagram y en las que posa junto a un ventanal, luciendo su figura en ajustados leggings negros, un sostén estampado y botas industriales. Uno de los mensajes que la cantante escribió fue: “Seguiré a paso firme luchando con fuerza cada batalla que venga”.

La reina grupera tiene una actitud muy positiva, luego de que hace unos días anunciara que dio positivo a COVID-19; afortunadamente sus síntomas han sido leves, pero eso obligó a que suspendiera sus próximas presentaciones, lo cual se dio a conocer en un comunicado. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

Recientemente Ana Bárbara celebró que el video de su más reciente sencillo “Mala racha” superó el millón de vistas en YouTube. Ella se mostró muy agradecida con sus fans, y escribió el texto “1 MILLÓN DE BESOS a cada uno de ustedes que reproduce #MalaRacha 🙏🏼❤️ “. View this post on Instagram A post shared by Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

También te puede interesar:

-VIDEO: Ana Bárbara se luce y decora su casa de California con tres hermosos árboles de Navidad

-Ana Bárbara alerta a sus fanáticos al aparecer con mascarilla de oxígeno tras dar positivo a COVID-19