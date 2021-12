Zona Ganjah: espiritualidad en la música

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

José Gahona, fundador de Zona Ganjah, usó primero el hip hop para expresar muchas de sus inconformidades. Era un adolescente, y encontró en la agresividad musical de este género una manera de sacar las cosas internas por las que estaba pasando.

“Empecé con el hip hop porque al principio mi manera de componer nació más desde un lugar de crítica social”, dijo el músico y cantante nacido en Chile pero criado en Argentina.

Más tarde en su vida conoció la música de Midnite, una banda de culto originaria de Islas Vírgenes que interpretaba reggae y cuyas letras eran sencillas pero con un mensaje profundo.

“Lo hacían de una manera fácil de entender”, dijo José. “Y eso me abrió una puerta para pensar, ‘no tengo límite, no tengo que usar un solo formato [musical]’, y eso fue lo que me impulsó a interpretar este género”.

Ahora, a casi dos décadas de fundada, Zona Ganjah es una de las bandas latinoamericanas de reggae más reconocidas y veneradas. Pero eso no quiere decir que su fundador se olvidó del hip hop; más bien decidió hacer una fusión porque, dijo, encuentra valores importantes en ambos géneros.

“Empecé a conocer el reggae y me di cuenta de que en sus letras manifiesta el camino a la espiritualidad”, dijo el artista en una entrevista desde su casa en Mendoza, Argentina. “Terminé haciendo una fusión entre reggae y hip hop, pero mi fusión terminó siendo más cercana a la espiritualidad”.

Zona promociona actualmente “Cuando heredamos”, un tema que precisamente habla de patrones inconscientes, de traumas sin resolver y de la medicina alternativa como medida para sanar. Se trata del primer corte del que será su octavo álbum de estudio, que estará disponible en unas semanas.

Por lo pronto la banda sigue activa en Argentina; regresó a los escenarios luego de una ausencia de año y medio debido a la pandemia. La visita a Estados Unidos –y seguramente a muchos otros países– quedará pendiente hasta que en este país deje de exigirse prueba de vacunación o se permita la entrada de personas no inoculadas. José y los miembros de su grupo no están vacunados y no piensan hacerlo.

“Nosotros como banda no estamos de acuerdo [con la vacunación]”, dijo el artista. “Así que estamos limitados y no lo voy a negociar, así que por ahora toca tocar dentro del país”.