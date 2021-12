Comunidades de color presionan por representación equitativa en el diseño de mapas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A la mitad del proceso de redistribución de distritos, han surgido señalamientos en torno a que en muchos estados, los mapas trazados están destinados a socavar la influencia de las comunidades de color, lo cual es particularmente dramático en el sur del país.

Durante la videoconferencia: Redistribución de mapas entocada en las comunidades de color: tendencia destacada en los estados del sur”, organizada por Ethnic Media Services, los participantes discutieron las últimas tendencias y esfuerzos de la comunidad para contrarrestar un rediseño que les impactará en los siguientes 10 años.

Jennifer Farmer de la firma Spotlight, moderadora del evento, dijo que la forma en que los distritos locales son dibujados, determina los recursos que las comunidades reciben, por lo que no podemos dejar nada al azar.

“La redistribución de distritos nos afectará a nosotros y a nuestros hijos en los próximos años. Y si los legisladores trazan líneas injustas, las personas de color se verán afectadas de manera adversa y desproporcionada”.

Dónde estamos en el rediseño

Michael Li, abogado del Brennan Center’s, dijo que el proceso se ha completado en 22 estados, muchos de ellos del sur del país.

“Este ciclo de redistribución de distritos es uno de los más complicados de todos los tiempos, en parte porque los datos del Censo se publicaron más tarde de lo esperado, en agosto de este año. Y fue así como el proceso se ha comprimido en el otoño y el invierno de este ciclo”.

Dijo que eso significa que el proceso ha sido apresurado, a lo que hay que agregarle que con covid-19, en muchos estados ha habido menos oportunidad de participar para el público.

También señaló que ya hay demandas contra el proceso, las cuales tendrán que apurarse porque no hay mucho tiempo ya que las elecciones primarias de 2022 serán en unos cuantos meses.

Li dijo que mucho del enfoque del trazado de distritos está en estados como Texas y Georgia que se están haciendo muy diversos demográficamente sobre todo por el crecimiento de la población asiática y latina.

En algunos distritos en Dallas, el problema con la comunidad latina, es que la están dividiendo para crear una ventaja política para los republicanos.

“Lo que está sucediendo en todo el país con la redistribución es que los distritos que alguna vez fueron muy competitivos para los demócratas y en los que se esperaría que a las comunidades de color les fuera bien, se han dividido para eliminar la competencia y dar ventajas a los republicanos”.

Dijo que ahora la incógnita es si habrá una legislación federal, ya sea la Ley de Libertad de Voto o la Ley de Avance de los Derechos del Voto de John Lewis que apele y ayude a proporcionar protecciones adicionales para las comunidades de color.

Crecen latinos y asiáticos

Kyle Brazile, director de compromiso cívico de la organización no lucrativa y no partidista North Carolina Counts Coalition, dijo que North Carolina cada vez es más diversa debido al crecimiento de la población latina y asiática.

“En North Carolina, la legislatura mantiene la autoridad completa para la redistribución a nivel estatal. No hay comisión, y el gobernador no tiene autoridad para vetar. El único recurso ante un proceso injusto es el litigio en las cortes”.

Señaló que la legislatura decidió no permitir ninguna información demográfica en el proceso de redistribución.

“Eso no permite a los distritos cambiar porque el proceso está diseñado alrededor del representante electo, no del cambio demográfico actual en el área”.

Además señaló que solo tuvieron 13 audiencias públicas comparadas con las 60 de hace más de una década, por lo que no hubo un proceso justo que proporcionara educación y oportunidad para una participación significativa.

En conclusión, señaló que no están emocionados con los mapas porque claramente son partidistas.

“Hay una clara manipulación política, pero la pelea continúa en el nivel local y en lo legal”.

Dos pasos atrás

Iliana Santillán de la organización El Pueblo, dijo que empezaron dos pasos atrás, porque les costó trabajo hasta encontrar la palabra en español de lo quería decir redistricting.

“Ha sido un proceso de educación, partiendo de la importancia del Censo. Nuestra comunidad tenía miedo de llenarlo por las cosas que se decían de la ciudadanía”.

Pero en realidad dijo que la comunidad no entendía el proceso. “La gente no se sentía preparada para ir a las reuniones. No había servicios de interpretación y se realizaban en lugares con los que la comunidad no estaba familiarizada”.

Así que indicó que la comunidad latina enfrentó muchos desafíos para que su voz fuera escuchada en el proceso de redistribución.

“North Carolina tuvo un incremento de 40% en la comunidad latina. Representamos el 10.7% de la población total. Por tanto, no es un asunto de darles una oportunidad de hablar”.

Hizo ver que los esfuerzos que se hicieron para hacer el rediseño accesible, fueron insuficientes.

Esto los llevó a tomar el asunto en sus manos y crear un sitio web con material que ayuda a la gente a entender el proceso y cómo les afecta.

“El tiempo para prepararnos para las audiencias fue relativamente corto. Y aunque presentamos más de 4,000 comentarios, los ignoraron para los mapas”.

Afirmó que la lección más importante fue tomar el asunto en sus manos para hablar con los miembros de la comunidad de una manera que ellos entendieran cómo les afectará a largo plazo.

“A medida que avanzamos, lo mejor es continuar encontrando formas de educar en español a los miembros de la comunidad y no esperar a que la Ciudad o el Concejo lo hagan”.

Rediseño y democracia

Evan Milligan, director de la organización Alabama Forward, dijo que trabajaron en coalición con 28 grupos en el estado de Alabama para tener juntas con la comunidad .

“Empoderamos a la gente de color para que fueran a las audiencias públicas y presentaran sus declaraciones y propuestas de mapas que reflejaran una equidad racial”.

Recordó que a menudo Alabama incuba algunas de las peores y más extremas formas de nacionalismo de extrema derecha, pero también a quienes trabajan por las mejores esperanzas de la democracia.

Y entonces dijo que quieren que ese mensaje impregne a la redistribución de distrito.

“Porque se trata de la supervivencia de nuestros valores, nuestras tradiciones democráticas, y la redistribución de distritos es uno de sus componentes”.

Dónde tener información

Para tener más información sobre el rediseño de distritos se recomienda visitar los capítulos locales de la Liga de Mujeres Votantes (League of Women Voters)y también el sitio All About Redistricting.