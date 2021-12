Rita Moreno: “Este West Side Story de Spielberg no comete los errores de la primera”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En 1961 Rita Moreno hizo historia con su interpretación de Anita, una inmigrante puertorriqueña en Nueva York que cantaba “I like to be in America” en el musical West Side Story. Moreno había actuado en varias películas de Hollywood durante los años 50, pero el papel de Anita le valió un premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto.

Sesenta años después Steven Spielberg ha “reimaginado” West Side Story en un nuevo film que –aclara el famoso director– no es un “remake” de la película de 1961, sino una nueva adaptación de la obra original de Broadway de 1957. Y Spielberg contó con Rita Moreno. Pudimos entrevistar a ambos días antes del estreno en cines, previsto para el 10 de diciembre.

Pregunta: ¿Qué fue lo primero que pensó cuando se enteró que se iba a hacer una nueva versión de West Side Story?

Rita Moreno: Mi reacción no fue la más positiva del mundo. Spielberg siempre ha sido uno de mis directores favoritos de siempre. “E.T.” estará en mi corazón para siempre. Pero estaba un poco preocupada por Tony Kushner con esta gran obra, porque él es un poco oscuro… Entonces me llamó Spielberg y me dijo: “Nos gustaría contar contigo para la película, ¿estás interesada?”. Puse mi voz más amable y le dije: “Me siento muy halagada. No te quiero decir cómo hacer tu película, pero yo no hago cameos. Y creo que no va a encajar en tu film, va a distraer…”. Y me dijo: “¡No, no, no! Hay un papel real para ti, es una viuda que se llama Valentina y es portorriqueña”. Entonces le pregunté si podía leer el guion.

P.: ¿Por qué creyó que era necesario hacer un remake de West Side Story hoy día?

Steven Spielberg: No considero que sea un remake de la película de 1961 en la que estuvo Rita. Esta película es una reinterpretación del musical original de 1957. Tony y yo nunca tuvimos la intención de rehacer un gran film como West Side Story de Robert Wise y Jerome Robbins. Solo queríamos adaptar y encontrar nuestra propia versión de la producción original de Broadway y hacerla nuestra, que creo que es lo que hemos hecho.

P.: ¿Qué aporta esta película a la historia?

Moreno: La historia es aún más relevante hoy que nunca. Tú sabes lo que está pasando en Estados Unidos. Estamos reviviendo algo que pasó realmente. Cuando ese barrio se derrumbó para hacer sitio al Lincoln Center se llamaba San Juan Hill. Esta película es una completa revisión y es tan brillante que me deja las orejas rojas.

Ariana DeBose como Anita y David Álvarez como Bernardo en un número musical de West Side Story. / Foto: 20Th Century Fox

P.: ¿Qué le parece esta Anita interpretada por Ariana DeBose?

Moreno: Es fabulosa. Es una bailarina muy superior a lo que yo era. Es una bailarina realmente fantástica. Y el hecho de que Steven eligiera una afrolatina, me encanta. Es lo correcto. Todo el casting de los actores hispanos es perfecto. No se cometieron los errores que cometimos en la primera versión. Pero sin aquélla, tampoco tendríamos ésta.

P.: En el documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For it” habla de cómo la primera película no gustó a algunos puertorriqueños por cómo Anita hablaba de Puerto Rico. ¿Cómo trata esta nueva película ese tema?

Moreno: La comunidad puertorriqueña era muy sensible. Y el hecho de que los chicos puertorriqueños se mostraran como una pandilla no gustó a algunos. Pero la mayoría lo perdonaron, y creo que la razón fue porque yo estaba allí. Cuando yo represento, realmente represento. Además se olvidaron de que es la opinión de Anita; no es la obra, no es el director. Es Anita diciendo: “Aquí es donde quiero estar [América] porque es mejor”. Pero en esta versión le dieron la vuelta con la letra de Stephen Sondheim para preguntarse: “¿Crees que América es realmente tan fantástica?”.

Steven Spielberg y Rita Moreno durante el rodaje de West Side Story. / Foto: Niko Tavernise, 20th Century Fox

Spielberg: Esa canción es una conversación entre dos personas muy enamoradas, Bernardo y Anita, sobre las virtudes de América y las virtudes de ser leal a Puerto Rico. En esta película no se demoniza a Puerto Rico. Incluso el tema de América tiene que ver más con “dónde me siento más cómodo ahora”, ganándome la vida, siguiendo un sueño… En nuestra versión Anita quiere abrir una boutique de ropa algún día, está firmemente aquí y quiere quedarse. Y Bernardo está trabajando. En nuestra película todos los Sharks [la pandilla boricua] tienen trabajos. Los Jets [la pandilla “blanca”] no tienen trabajos y muchos son homeless. Los puertorriqueños emigraron aquí para ganarse la vida y perseguir el sueño americano. Pero los Jets son mucho más los delincuentes en esta historia.

P.: ¿Por qué sintió que Rita Moreno tenía que estar en esta película?

Spielberg: En primer lugar, porque es una gran actriz. En segundo, por su legado. Es alguien que iba a inspirar a todo mi elenco simplemente con su presencia y su apoyo. Ella juntó a nuestro elenco de 60 personas –actores, bailarines, cantantes- en una serie de encuentros, de conversaciones, cuando estábamos ensayando. Unió a la compañía. Siento que eso la hizo merecedora de estar en mi lado de la cámara cuando ella no estaba delante de la cámara y de ser nuestra Productora Ejecutiva. Moreno:¡Qué lindo! Me siento tan orgullosa…