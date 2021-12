Primer vistazo: los nuevos AirPods de tercera generación de Apple

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los AirPods de Apple son probablemente la línea de auriculares más popular de todos los tiempos.

De hecho, podrían ser el producto de Apple más dominante en la categoría. Desde su lanzamiento en diciembre de 2016, estos auriculares se han convertido en una parte indispensable de la vida diaria de decenas de millones de personas.

Con los nuevos AirPods de tercera generación, que llegaron a las tiendas a fines de octubre, Apple aprovecha lo que funciona. El último modelo es muy similar a los AirPods de segunda generación, pero con nuevo hardware de audio, un diseño renovado y actualizaciones como compatibilidad mejorada con Siri, mayor duración de la batería y la función Spatial Audio de Apple.

Esta es la primera actualización de los AirPods convencionales desde 2019, y con los AirPods Pro con cancelación de ruido a un precio elevado de $ 225, el nuevo modelo a $ 179 podría resultar más atractivo para muchos. Están disponibles en Apple y otros minoristas, incluidos Amazon y Best Buy.

Apple me envió un par de auriculares prestados por unos días, y me pasé escuchando música, haciendo llamadas y probando las nuevas funciones. Para asegurarnos de que no obtuvimos una muestra seleccionada, compramos otro par de auriculares de una tienda y lo sometimos a las mismas pruebas que les hacemos a todos los auriculares que calificamos, y gracias a un aumento significativo en la calidad del sonido, los AirPods de tercera generación obtienen una puntuación mucho mejor que la de sus predecesores.

Aquí hay un análisis más detallado de cómo es usar los AirPods de tercera generación, junto con algunos detalles de nuestros resultados de laboratorio. Spoiler: me gustan, con algunas salvedades.

El nuevo diseño de los AirPods

Apple ahora vende 4 modelos de auriculares llamados AirPods: los AirPods de segunda generación; los últimos AirPods de tercera generación; los AirPods Pro con cancelación de ruido y los enormes AirPods Max que se colocan sobre las orejas.

Los AirPods de tercera generación se parecen mucho a los AirPods Pro, pero tienen un diseño más contorneado, hecho para adaptarse mejor y aumentar la calidad del audio. Los nuevos auriculares también cuentan con unos tubos más cortos que se extienden de los auriculares; son más sutiles pero lo suficientemente largos para ajustarse bien.

Los viejos AirPods me quedan muy bien, y el par nuevo también. Permanecieron en su lugar sin importar cuánto moviera la cabeza. Son livianos y cómodos incluso después de horas de usarlos, y puedo imaginarme fácilmente usándolos durante todo un vuelo internacional o un día lleno de llamadas de Zoom. Pero los oídos de cada persona son diferentes, por lo que es posible que tu experiencia no coincida con la mía.

El estuche de carga/transporte es un poco más pequeño que el de los AirPods de segunda generación y es compatible con el sistema de carga inalámbrico MagSafe de Apple, aunque resulta algo frustrante que todavía use un cable Lightning en lugar de un conector USB-C. Tanto el estuche como los AirPods tienen una clasificación IPX4 de resistencia al sudor y al agua, lo que ofrece cierta tranquilidad a cualquiera que los use para hacer ejercicio.

También puedes notar las nuevas rejillas de ventilación negras en la parte superior de los auriculares. A diferencia de los AirPods Pro, los AirPods de tercera generación no cancelan el ruido. Al contrario: esas rejillas de ventilación dejan entrar el sonido exterior a propósito, como los AirPods originales.

Eso puede hacer que tu música sea difícil de escuchar en entornos ruidosos, pero ayuda a evitar la sensación de aislamiento que puedes tener con los auriculares tradicionales y te mantiene en contacto con el mundo exterior. No es necesario que te los pongas y los saques para hablar con el cajero en la tienda de comestibles o para escuchar el tráfico si los usas para correr.

El sonido

Apple agregó controladores y amplificadores actualizados, un nuevo chip para el procesamiento de audio y micrófonos hacia el interior de tus oídos para una función llamada Adaptive EQ.

Con el Adaptive EQ siempre activo, que se introdujo en los AirPods Pro, los micrófonos internos miden la respuesta de frecuencia de tu música mientras rebota en tus oídos y realizan ajustes en tiempo real para sintonizar los auriculares en función de la forma de su colocación. Es una tecnología fascinante, pero no se puede saber si funciona; de hecho, solo nos queda creer en la palabra de Apple de que mejora la calidad del audio.

Los últimos auriculares de Apple son el primer modelo sin cancelación de ruido que obtiene una recomendación de Consumer Reports. Esto se debe a un aumento notable en la calidad del audio. Los AirPods de tercera generación ofrecen una calidad de audio que debería satisfacer a la mayoría de los oyentes, aunque nuestros analistas notaron algunas fallas de audio. En comparación con los auriculares que tienen un sonido excelente, la respuesta de los sonidos graves en los nuevos AirPods es demasiado prominente y, aunque el rango medio, donde se sitúan las guitarras y las voces, es uniforme, también es un poco borroso y ruidoso. El rendimiento con sonidos de tonos

Durante el tiempo que usé los AirPods de tercera generación, sentí que la calidad del audio era agradable. Me gustaron más que los AirPods de segunda generación. Pero el sonido no me impresionó, y quiero que lo haga si voy a pagar $ 179. (Si estás buscando la mejor calidad de audio en un modelo similar, consulta los Samsung Galaxy Buds, que cuestan alrededor de $ 130, o los Anker SoundCore Liberty Air, que obtienen aproximadamente la misma calificación que los AirPods por solo $ 60.)

Sin embargo, disfruté bastante el sonido de los nuevos AirPods y no necesito un sonido perfecto cuando estoy en movimiento y mi música se mezcla con el ruido de la calle.

La función Spatial Audio de Apple es otra historia. Con las canciones mezcladas para Spatial Audio en Apple Music, se supone que debes obtener una experiencia auditiva con un sonido de tipo envolvente donde diferentes ruidos parecen provenir de diferentes puntos del ambiente.

Un gran equipo de audio puede crear esa sensación de ambiente en la habitación, pero aquí el sonido se ajusta al girar la cabeza. Es esencialmente una experiencia de realidad virtual que, para mí, resultó una distracción y un engaño. Nunca elegiría escuchar mi música de esa manera.

La experiencia de usar los nuevos AirPods

En la era COVID-19, los AirPods son los auriculares preferidos tanto para el trabajo como para las llamadas personales. Los probé en mi teléfono, Zoom y Google Hangouts en diversas situaciones.

En la calle, en mi sofá y en un andén del metro en Nueva York, la gente me escuchó alto y claro. Apple dice que los nuevos AirPods han actualizado el hardware para mejorar la calidad de las llamadas, como filtros de malla sobre los micrófonos para filtrar el ruido del viento. En mi prueba poco científica, parece que Apple lo logró.

Los nuevos AirPods usan controles sensibles a la presión, al igual que los AirPods Pro. Aprieta cualquiera de las varillas una vez para responder una llamada o reproducir música, 2 veces para saltar una pista o 3 veces para rebobinar o regresar. Descubrí que los controles eran más intuitivos y cómodos que los controles táctiles de los modelos más antiguos.

Apple también mejoró la compatibilidad con Siri, el asistente digital de Apple. Siri te leerá tus notificaciones, bajando suavemente el volumen de tu música. Puedes interactuar con esas notificaciones usando solo tu voz. Es bastante satisfactorio, aunque hubo situaciones en las que Siri falló y no pudo leer un mensaje de texto en particular o no me dejó responder.

Una característica muy apreciada de los AirPods es la pausa automática cuando te los quitas. Apple también introdujo una actualización allí. Los AirPods tienen un sensor óptico en el interior que se supone que detecta si están en contacto con tu piel. Cuando los sensores no detectan la piel, se supone que la reproducción se detiene, por lo que no gastan la batería reproduciendo música en el interior de tu bolsillo.

Hablando de la duración de la batería, eso también se ha mejorado. Apple dice que los nuevos auriculares pueden reproducir música durante 6 horas, en comparación con las 5 horas del modelo anterior, y el estuche de transporte cargará completamente los auriculares 4 veces antes de que sea necesario enchufarlo nuevamente. Después de medio día de usarlos en forma intermitente sin volver a ponerlos en el estuche, aún me quedaba mucha batería.

Al igual que con el modelo anterior, vincular los AirPods con un teléfono celular es muy sencillo. Es simple con un teléfono Android e incluso más fácil con un iPhone. Es un placer usar los AirPods con dispositivos Apple, y alternaron sin problemas entre mi teléfono y mi computadora portátil a medida que iba usando diferentes aplicaciones.

¿Debería comprar los nuevos AirPods?

Puede parecer sorprendente, pero creo que hay mucha gente que nunca ha tenido la oportunidad de escuchar con auriculares que tienen una calidad de audio realmente excepcional.

Si no estás seguro de si eres una de esas personas, te digo que pruebes con un par con una puntuación Excelente en nuestras calificaciones y lo compruebes por ti mismo. (Después de todo, muchos minoristas tienen una política de devolución generosa). Para mí, es más divertido escuchar mi música en el mejor equipo que pueda conseguir.

Pero a pesar de que había muchos auriculares que sonaban mejor y costaban menos, muchas personas que leyeron nuestras reseñas en los últimos años salieron a comprar los AirPods de Apple de todos modos. No las culpo. Los AirPods son excelentes en lo que hacen.

Los AirPods de tercera generación son fáciles de usar, el estuche de carga es convenientemente pequeño y los auriculares funcionan a la perfección con otros productos de Apple. Y a diferencia de los modelos más antiguos de esta línea, los nuevos AirPods tienen una calidad de audio superior al promedio, incluso aunque no cumplan con los más altos estándares.

Hasta lo peor de la línea de AirPods de Apple siempre tuvo buen sonido. Si tuviera un par disponible, algunas veces los usaría en lugar de mis auriculares audiophile. Los AirPods de segunda generación todavía están en el mercado, y Apple bajó el precio a $ 129, pero el rendimiento y las nuevas características de los AirPods de tercera generación pueden valer los $ 50 adicionales, sin importar cómo suene tu audio.

La conclusión: si has usado los viejos AirPods antes y te gustaron, apuesto a que estos también te gustarán.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.