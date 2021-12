Salvar el planeta significa salvar vidas en casa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mes pasado viajé a Glasgow, Escocia, para participar en la Cumbre Internacional COP 26, sobre los cambios climáticos.



Espero que las personas en casa no piensen que los cambios climáticos sólo implican el derretimiento de los hielos árticos y su impacto en osos polares.



En la cumbre COP 26, también trabajé en temas del medio ambiente que afectan a personas de mi distrito.



Después de todo y a pesar de lo que puedan pensar algunos delegados internacionales, California no es solo playas, árboles gigantes de secuoya o Hollywood.



Hay personas en mi distrito que no tienen los medios para llevar a sus hijos a las playas. Han sufrido de olas de calor y del humo de los incendios —efectos de los cambios climáticos.



En promedio, a nivel global la temperatura ha subido 1.1 grados centígrados en los últimos 120 años.



Eso quiere decir que tenemos que tomar acciones rápidas y agresivas —no solo para disminuir los cambios climáticos, sino también para salvar vidas ahora mismo.



Los incendios forestales han cobrado la vida de varios californianos, pero las extremas olas de calor también han causado la muerte de muchas personas aquí —especialmente personas vulnerables, aquellos que están enfermos o aquellos de edad avanzada que no tienen acceso a aire acondicionado en sus hogares.



Esta realidad no ocurre solamente aquí. Aprendí que unas 14,000 personas fallecieron en Francia durante una ola de calor.



Los franceses, en París establecieron cientos de “islas de enfriamiento” donde las temperaturas son más bajas que en zonas aledañas. En estas “islas”, las personas pueden ir a refrescarse durante las olas de calor.



Esto me recuerda al Huerto Urbano (Urban Orchard) que se está construyendo en mi distrito, en South Gate. Será un centro de enfriamiento cerca del río de Los Ángeles, pero necesitamos más lugares como estos.



Estas cosas pueden salvar vidas, incluso los cambios más pequeños ayudarán.



Como ejemplo de ello figuran las estructuras de sombra en las paradas de autobuses que pueden hacer la vida más tolerable durante eventos extremos de calor.



Aparte del calor, quiero ver qué otros temas ambientales pueden solucionarse.



Me aseguré que el presupuesto estatal incluyera millones de dólares para limpiar la contaminación de plomo que amenazaba a mi distrito y otros en la zona.



Quiero trabajar para eliminar los derrames causados por la producción de petróleo, como el ocurrido recientemente en Huntington Beach. Estos afectan a muchas comunidades, no solamente a las playas.



Quiero disminuir las peligrosas emisiones de camiones de carga que contaminan mi distrito, que ocurre mientras los productos son transportados del puerto a otras zonas del país.



Cada comunidad merece estar libre de los efectos de la contaminación y de los cambios climáticos.



Espero que te unas conmigo para hacer esto posible.

(*) Además de presidente de la Asamble de California, Anhthony Rendón representa al Distrito 63 en el condado de Los Angeles.