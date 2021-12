Al recibir su premio “Icono de la moda”, Kim Kardashian agradeció a Kanye West

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La estrella televisiva Kim Kardashian volvió a escenificar lo cordial y edificante de su actual relación con el rapero Kanye West, padre de sus cuatro hijos, al margen de su decisión de separarse de él y de iniciar los trámites del divorcio el pasado mes de febrero.

Tan es así, que el artista se encuentra en un lugar muy destacado del listado de agradecimientos que enumeró la socialité luego de ganar el premio al icono de la moda en la última edición de los People’s Choice Awards, un galardón que se une al que recibió “Keeping Up With The Kardashians” como mejor reality show de la temporada.

La celebridad no dudó en dar las gracias a su ex esposo por haberla “introducido en el mundo de la moda”, uno en el que Kim no ha dejado de triunfar gracias a marcas como SKIMS o KKW Beauty.

“Gracias Kanye por haberme introducido en el mundo de la moda. Es un sueño hecho realidad poder llevar tantas prendas hermosas. Ahora los diseñadores están dispuestos a trabajar conmigo, pero hubo un tiempo en que no. Grandes diseñadores como Zac Posen siempre creyeron en mí, o empezaron a hacerlo después de una llamada de Kanye”, explicó la empresaria en su discurso de agradecimiento.

