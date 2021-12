Agenda de eventos: actividades para todos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vuelve el Nutcracker

La que era una tradición de cada año antes de la pandemia en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) regresa con bombo y platillo para delicia de las familias del sur de California. El American Ballet Theatre trae The Nutcracker con la coreografía de Alexel Ratmansky. La historia navideña, basada en el cuento “The Nutcracker and the King of Mice”, se presentará doce veces a partir de mañana viernes. Funciones de miércoles a domingo; sábados y domingos dos funciones. Termina el 19 de diciembre. Boletos desde $20. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Joyas raras en el NHM

El Natural History Museums of Los Angeles County (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) comenzará a mostrar la exhibición Brilliance: The Art and Science of Rare Jewels, en la que los visitantes tendrán la oportunidad de ver gemas legendarias, como el Celeste Diamond y la Pink Starburst, así como las piezas únicas elaboradas por Robert Procop en colaboración con las actrices y filántropas Angelina Jolie y Brooke Shields. Termina el 21 de febrero. Abierto de 9:30 am a 5 pm; cierra los martes. Boletos $7 a $15. Informes nhm.org.

Foto: NHM

Fiestas estilo Japón

Tomarse fotos con Shogun Santa, escuchar a los coros cantando villancicos, ver las luces y el enorme árbol de navidad en la Japanese Village Plaza son solo algunas de las actividades que las familias pueden hacer en la Go Little Tokyo for the Holidays, la celebración de navidad de este pedacito de Japón en el centro de Los Angeles (319 E. 2nd St., Los Angeles). Entrada gratuita. Consultar días y horarios en golittletokyo.com/holidays.

Foto: Cortesía

Santa Monica celebra

Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) ya festeja las fiestas con actividades para toda la familia. Entre los shows que los visitantes pueden visitar están las Santa Monica Beach Belles, presentaciones de bailarinas dentro de un globo de cristal de 14 pies de largo. También hay DJ en vivo, despliegue de luces y un árbol de 50 pies de altura en el centro de la plaza. Santa está de visita todos los días hasta el 24 de diciembre. Lunes a sábado 10 am a 8 pm; domingos 11 am a 7 pm. Para horarios de los shows consultar el sitio oficial. Entrada gratuita. Informes santamonicaplace.com/holiday.

Foto: Cortesía

West Side Story en El Capitán

A partir del viernes El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) proyectará West Side Story, la nueva versión de este clásico del cine estadounidense dirigida por Steven Spielberg. Los visitantes podrán ver los trajes que se usaron en la cinta y tomarse una fotografía en los lugares que se adornaron con motivos de este filme. Hoy jueves a las 7 pm habrá un evento para los fans que podrán ir vestidos como los personajes de West Side Story y comprar recuerdos de edición limitada. Termina el 2 de enero. Boletos para el jueves $25; para el resto de las funciones $14 a $28. Funciones 11:30 am, 3:15, 7 y 10:45 pm. Informes elcapitantheatre.com.

Foto: Niko Tavernise

Exhibición de Disney

El museo Bowers (2002 N. Main St., Santa Ana) volverá a ser la sede de una exhibición de Disney, esta vez de All That Glitters: The Crown Jewels of the Walt Disney Archives, que comienza este fin de semana con una serie de eventos privados y públicos. El domingo abrirá al público con una capacidad limitada. También, un panel con Becky Cline, directora de los archivos de Walt Disney, hablará del libro Holiday Magic at the Disney Parks junto con los coautores del texto a la 1:30 pm. Posteriormente habrá firma de libros. Martes a domingo 10 am a 4 pm. Boletos $10 a $25. Informes bowers.org.

Foto: Disney

México en el LACMA

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) inaugurará Mixpantli: El Espacio, el tiempo y los orígenes indígenas de México, una exhibición que coincide con el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan (actualmente Ciudad de México). La exposición subvierte el relato tradicional acerca de la conquista al centrarse en la resiliencia creativa de los artistas, los creadores de mapas y los narradores que forjaron nuevos futuros y que recrearon su mundo a través de la práctica artística. Los pintores y escritores nahuas denominaron mixpantli o “bandera de nubes” al primer presagio de la conquista, y lo describieron como estandarte de batalla mexica o azteca y como una columna eurocristiana envuelta entre las nubes. Mixpantli, entonces, refleja la confluencia tanto de la cosmovisión nahua como la cristiana, así como el esfuerzo de los pueblos indígenas para reorientar el espacio y el tiempo en un nuevo mundo y una nueva era. Incluye más de 30 obras. Abierto todos los días excepto martes. Boletos $16 a $25. Informes lacma.org.

Foto: LACMA

Solo en casa, y con música

La película Home Alone, que causó tanto revuelo en los años 90, llegará al Walt Disney Concert Hall acompañada de música en vivo. La Los Angeles Philharmonic interpretará la música escrita por John Williams. La orquesta será dirigida por David Newman. Debido a la gran demanda que tuvo este show, la sala de conciertos agregó una función más mañana viernes. Home Alone cuenta la historia de Kevin McCallister, a quien sus padres olvidan en casa en un viaje navideño. Apta para toda la familia. Viernes y sábado 8 pm; domingo 2 pm. Boletos $66 a $198. Informes laphil.com.