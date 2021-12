Usando un sostén con aberturas, Ninel Conde presume su abdomen de acero desde el gimnasio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde ha vuelto a presumir su espectacular figura, ahora en una sexy selfie que publicó en Instagram y que la muestra en el gimnasio, usando ajustados leggings negros y un sostén con aberturas. La cantante lució su abdomen de acero y también su look con el cabello lacio y un poco más corto. El mensaje que escribió fue “Algo que nunca me salto en mi rutina diaria es el workout 💪🏼 (hay que bajar esos dulcitos que nos comemos, ¿a poco no?🤭) Para mí es importantísimo el entrenamiento. Nos mantiene ágiles, con energía y saludables… Por eso, me encanta compartirles mis tips y mis rutinas, para que estemos fit todos juntos. 🏋️‍♀️❤️ Tanto así… Que dentro de muy poquito, estaré dándoles una sorpresa que no se imaginan”. 🤭

Hace algunos días el bombón asesino compartió una imagen en la que aparece usando un enterizo estampado y luciendo al máximo su cabellera rubia. Pero también mostró en un video la aceptación del público durante una de sus presentaciones, lo que ha hecho que viaje de México a Estados Unidos varias veces al mes.

En otro clip, Ninel hizo promoción de su próximo show, que tendrá lugar en un festival de lucha libre el 11 de diciembre, en Los Ángeles. También prometió un par de sorpresas a sus fans, animándolos para que vayan el evento. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

