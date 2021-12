VIDEO: Ninel Conde alista demanda contra Anabel Hernández tras acusarla por nexos con el narcotráfico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El libro de la periodista mexicana, Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco”, ha traído demasiadas polémicas, entre ellas los señalamientos que vinculan a la cantante azteca, Ninel Conde con el narcotráfico.

Ante esto, la llamada “Bombón Asesino” decidió romper el silencio ante estas acusaciones que se revelan en dicha publicación por parte de Hernández, quien apuntó en este que la también actriz se habría hecho de muchas de sus posesiones como autos de lujos por los nexos que sostuvo con el crimen organizado.

Por medio de un audio presentado en el programa ‘De primera mano’, Ninel Conde aseguró que todas las acusaciones que se le hacen son falsas y que todo lo que le pertenece se lo ha ganado trabajando duro desde hace 25 años que empezó su carrera como actriz en TV Azteca en diversos proyectos.

“No hay de otra, a nosotros no nos regalan nada, nos lo tenemos que ganar con el sudor de nuestra frente, pero pues es totalmente falso, no hay por donde comenzar con esta novela, de tanta cosa no hay por dónde empezar a desmentir, cosa por cosa, no tiene caso”, dijo la llamada “Bombón Asesino”.

A su vez Ninel Conde confesó que para limpiar su nombre va a demandar a la periodista Anabel Hernández, ya que considera que no tiene caso aclarar cada cosa que viene mencionada en el libro, pues la periodista le dedicó un capítulo entero.

“Mis abogados me han pedido que no haga comentarios al respecto, más que informar que estoy en manos de mi equipo legal, tanto de México, como de Estados Unidos. Entonces eso ya es un ámbito legal y se va a aclarar en donde se tenga que aclarar porque es un tema bastante delicado y seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se van a encargar de lo demás”, explicó Ninel Conde.

Además, Ninel Conde reveló que ha estado trabajando mucho y que así lo va a seguir haciendo, y comentó que ya tiene varios eventos programados para todo el mes de diciembre.

“He estado trabajando muchísimo, acabo de estar en un show en Guerrero, voy a estar presentándome, ahora en Los Ángeles California en un show que va a haber lucha libre, va a estar muy interesante, alternativo y voy a estar presentando el 11 diciembre. El cinco voy a estar en Santa Ana, pues trabajando como desde hace 25 años”, finalizó la actriz.

