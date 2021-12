Cómo freír al aire sin una freidora de aire

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El atractivo de una freidora de aire es obvio. Con solo unas cucharaditas de aceite, puedes hacer pollo crujiente y dorado, papas fritas, ‘Tater Tots’ y mucho más, todo lo cual es mucho más saludable para ti sin tener que freírlos en una sartén porque usas muy poco aceite.

Pero ¿qué pasa si no quieres que otro electrodoméstico consuma espacio en la encimera de tu cocina? ¿O deseas freír al aire en porciones más grandes de lo que se puede en una freidora de aire típica? La respuesta puede que ya esté en tu cocina.

Cada vez son más los hornos convencionales, los hornos de pared y los hornos tostadores que tienen convección y que ahora cuentan con configuraciones para freír con aire caliente. La convección, que hace circular constantemente el aire caliente mediante uno o varios ventiladores, es la misma tecnología detrás de las freidoras de aire de cocina. Así que probamos algunos hornos para ver qué tan bien funcionan. A continuación, puedes encontrar consejos para obtener los mejores resultados de cada uno de ellos, además de un análisis más detallado de los mejores electrodomésticos de las pruebas de Consumer Reports que pueden freír con aire.

Nuestra guía de compra de hornos convencionales, guía de compra de hornos de pared y guía de compra de hornos tostadores tiene más información sobre lo que debes considerar, en general, a la hora de comprar. Los miembros de CR también pueden acceder a nuestros resultados de las pruebas completas en nuestras clasificaciones de hornos convencionales, hornos de pared y hornos tostadores. Consulta la página de características de un modelo para ver si tiene un ajuste de convección o de freír al aire caliente.

Cómo ‘Freír’ alimentos en un horno

Una freidora de aire funciona haciendo circular rápidamente aire caliente y una pequeña cantidad de aceite para freír alimentos. El aceite y el aire trabajan juntos, transfiriendo calor por conducción (el contacto directo del aceite caliente) y por convección (la fuerte rotación del aire caliente). En un horno de pared o en un horno de convección, la función de freír al aire funciona de la misma manera.

En nuestro laboratorio de hornos convencionales, probamos las funciones de freír con aire caliente de dos hornos de Frigidaire y un horno de pared de Café. Con los hornos Frigidaire, compramos y utilizamos la canasta opcional para freír al aire ($ 50) para hacer papas fritas congeladas y alitas de pollo. Para el horno de pared de Café, simplemente usamos una sartén de aluminio.

Tanto los dos hornos como el horno de pared producen papas fritas doradas y crujientes con solo unas cucharaditas de aceite y en un tiempo récord. Se ahorran entre 20 y 30 minutos de tiempo total de cocción en comparación con la opción de horneado normal. Esto se debe en gran parte al hecho de que el horno no necesita precalentarse en la configuración de freír al aire; el calor aumenta casi de inmediato.

Nuestras papas fritas no quedaron tan bien como cuando cocinamos papas fritas congeladas en una freidora de aire de encimera de cocina. La pequeña capacidad de las freidoras de aire individuales permite que circule más aire caliente alrededor de los alimentos, además de que generalmente tienen cestas que giran, lo que permite un dorado más uniforme. Pero los hornos convencionales y los hornos de pared son capaces de contener más del doble de alimentos que una freidora de aire estándar. Para las familias numerosas, la mayor capacidad y el menor tiempo de cocción pueden ser un punto importante a la hora de la comida.

Si tu horno de convección no tiene una configuración de freír a través de aire caliente, aún puedes obtener resultados similares. “Intenta usar el ajuste de asado por convección”, dice Tara Casaregola, ingeniera de pruebas de CR a cargo de hornos convencionales, estufas y hornos de pared. “Usa una sartén oscura o antiadherente en el horno para obtener un mejor dorado que con un plato de vidrio o una sartén de aluminio brillante”. Los recipientes para horneado más oscuros absorben más calor en el horno que los brillantes y reflectantes. A su vez, los utensilios más oscuros irradian más calor sobre los alimentos, ayudando a que se doren.

Los miembros de CR pueden ver a continuación las calificaciones y reseñas de los hornos de pared con configuraciones de freído a través de aire caliente que hemos probado. Para obtener más información sobre todo tipo de hornos de gas y electricidad, consulta nuestra guía de compra de hornos y nuestras clasificaciones de hornos.

Cómo ‘freír’ alimentos en un horno tostador

Los hornos tostadores de convección pueden freír al aire de la misma manera que un horno de convección. Probamos dos modelos, uno de Breville y otro de Cuisinart, que tienen un ajuste específico para freír al aire. Ambos se desempeñan admirablemente, haciendo un gran trabajo con papas fritas rizadas congeladas y alitas de pollo frescas, aunque el rendimiento general es mejor en Breville.

Ambos hornos tostadores producen alitas y papas fritas en más o menos el mismo tiempo que las freidoras de aire de horno, usando de 1 a 3 cucharaditas de aceite. Pero, por supuesto, no puedes preparar tantas alitas o papas fritas como en un horno.

Si tienes un horno tostador que tiene convección, pero no tiene la opción de freír con aire, intenta usar el asado por convección (o el horneado por convección), y al igual que con un horno, usa una sartén oscura para obtener los mejores resultados crujientes.

Si deseas probar una freidora de aire

Las opciones anteriores son buenas alternativas a una freidora de aire individual. Pero si no tienes un horno tostador de convección, y mucho menos una opción para freír, una freidora de aire independiente sigue siendo la forma más barata y fácil de conseguir verduras doradas y papas crujientes. Los modelos que se muestran a continuación ofrecen precisamente eso.

Cocinar con electrodomésticos de encimera de cocina

Los electrodomésticos convencionales han estado en nuestras cocinas desde hace mucho tiempo. En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, la experta de Consumer Reports, Sara Morrow, le muestra al presentador Jack Rico cómo es posible cocinar una comida completa sin usar un horno o una estufa.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.