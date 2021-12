VIDEO: Alejandro Fernández estalla e insulta a la escritora del libro ‘El Último Rey’, biografía de su padre no autorizada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante mexicano, Alejandro Fernández, está pasando por un momento muy complicado después de que se agravara la salud de su padre, Don Vicente, pero a pesar de ello fue cuestionado sobre el escándalo que ha desatado la biografía no autorizada sobre su progenitor llamada “El último Rey”, la cual dijo desconocer y le molestó mucho al saber que fue escrita por una escritora argentina, de nombre Olga Wornat.

“¿Quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia?, ¿Qué sabe? No quiero saber nada. Gracias”, contestó de una forma molesta ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, tras dar su primer concierto en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Sobre la salud de su padre, Alejandro mencionó que forma muy escueta que se encuentra bien y que lo ama.

La escritora argentina ha declarado que no tiene miedo a una posible demanda en su contra porque tiene las pruebas al respecto de lo que menciona en la publicación. Fueron dos años lo que le llevó escribir el libro sobre la vida de Vicente Fernández, asimismo, existen datos que no puedo incluir al no poder confirmar la información.

Wornat describió en entrevista para el periódico mexicano, Reforma, que el cantante “se rompió el alma, trabajó de todo para llegar, porque tuvo un hambre de éxito y fue un ídolo con una voz extraordinaria, un talento y un carisma y, sin embargo, no pudo construir una familia, entre comillas, medianamente normal. Los hermanos no se hablan entre ellos. Es una familia rota”.

El libro surgió porque a la mamá de la periodista le gustaban las canciones de Vicente Fernández, por lo que se interesó sobre la vida. La biografía consta de 6 capítulos y comienza relatando el secuestro de Vicente Fernández Jr, el cual ocurrió en mayo de 1998.

La periodista ha escrito otras biografías como “Menem: La Vida Privada” (Carlos Menen, expresidente de Argentina/1999), “La Jefa” (sobre Martha Sahagún de Fox, 2003) y “Felipe, El Oscuro” (el ex Presidente Felipe Calderón, 2020).

Mientras que, en dicho concierto, el propio Alejandro hizo una delicada solicitud a sus fans para la mejoría de su padre: “Aprendí que el amor y el cariño es medicinal, quiero que desde aquí juntos enviemos un aplauso muy fuerte, pero muy fuerte, para el señor Vicente Fernández, vamos a necesitar mucho de sus oraciones y de sus buenas vibras, gracias. Gracias a todas aquellas personas que se han molestado, familia, amigos, fans, por escribir, por dar, buena vibra y desear que mi padre se recupere”.

Después el intérprete confesó que también están atendiendo el asunto, y añadió que se encuentran en un momento muy difícil y crítico.

“Esperamos mucho, porque somos muy creyentes de la Guadalupana y de Dios y esperamos un gran milagro que se pueda hacer, solo si todo mundo nos juntamos y hacemos un gran esfuerzo, ¡un gran aplauso por favor!, muchas gracias”. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

