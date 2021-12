La importancia de donar órganos se plasma en una de las carrozas del Desfile de las Rosas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de un año de ausencia por la pandemia del covid-19, el Desfile de las Rosas regresa este 1 de enero del 2022 bajo el lema “Dream. Believe. Achieve” (Sueña. Cree. Logra), el cual estaba planeado para 2021 pero que tuvo que ser cancelado.



El entusiasmo y emoción de los voluntarios y creadores de las carrozas fue visible este viernes, pero hicieron una pausa para resaltar una de las carrozas en especial.



Este año titulada “Courage to Hope” (El Valor de la Esperanza), la carroza de la organización Done Vida una vez más pretende inspirar a millones de personas a salvar otras vidas con el poderoso mensaje de la donación de órganos y tejidos.



Tania Llavaneras, portavoz de Done Vida, dijo que habrán 54 participantes en la carroza de los cuales al menos 10 son latinos.



“Una participante latina es beneficiaria de órganos. Ella recibió un riñón y vive en el norte de California. Y el resto de los participantes son familiares cuyos seres queridos fallecieron pero dieron ese regalo de vida con su donación”, explicó.



La carroza, como en años anteriores, llevará las imágenes de las personas que fallecieron pero que continúan viviendo en otros luego de que donaran órganos y tejidos.

‘Ella continúa viva’

Han pasado casi cinco años desde que Gabriela Hernández falleció en un accidente vehicular y su hermana menor Mia Martínez, de 13 años, aún no se puede recuperar. Sin poder contener las lágrimas, la jovencita dijo ayer que extraña a su hermana todos los días ya que pasaban muy buenos tiempos juntas. “Íbamos a Disneylandia, nos subíamos a los juegos y siempre nos divertíamos”, dijo.



Su madre, Alba Trujillo, contó que Gabriela era un joven de 24 años cariñosa, amable y trabajadora. “Ella era la mayor y cuidaba a todos sus hermanos”.



Gabriela falleció en marzo del 2017 cuando el auto, en el que iba como pasajera, se vio involucrado en un choque de seis carros, causado por un conductor ebrio.



Del hospital le llamaron a Trujillo preguntándole si quería donar los órganos de su hija. La residente de Huntington Beach desconocía el proceso de donar órganos pero sí aceptó donar sus córneas.



“Como ella no estaba casada ni dejó hijos, yo fui la única responsable de tomar la decisión de donar”, su mamá. “Si hubiera sabido más acerca de la importancia de la donación yo hubiera donado más”.



Aunque a menudo llora la partida de su primogénita, Trujillo dijo que también es muy agradable saber que alguien más puede mirar y tener una mejor vida gracias a su hija. “Es triste y emocionante”, dijo asegurando que no conoce al beneficiario.



Omar Martínez, de 16 años, hermano menor de Gabriela, concordó con su madre y dijo que su hermana era una persona muy feliz.



Indicó estar alegre de saber que su hermana no solo brillará este 1 de enero en el Desfile de las Rosas sino que sus córneas le dieron la oportunidad a otra persona de poder ver. “Me emociona saber que otras personas puedan saber de su historia y que ella continúa viva”, dijo Omar quien considera también ser un donante de órganos.

El Valor de la Esperanza

La carroza de Done Vida es representada por un león con alas en la Plaza de San Marcos en Venecia, Italia. El majestuoso león sostiene un libro que representa el conocimiento que tanto las familias de donantes como los beneficiarios agradecidos comparten sobre la importancia de decir “Si” a la donación.



Llavaneras dijo que están muy emocionados de regresar al desfile y pide a los visitantes que sigan las reglas de seguridad de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



“Pedimos que sigan las recomendaciones de mantener un poco de distancia, utilizar la mascarilla aunque estén vacunados porque sigue esa preocupación por la variante de ómicron y queremos mantener a toda la gente segura”.



El día del desfile se contará con 42 carrozas alegóricas, seis menos que en años anteriores.