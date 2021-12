El Dasa se enteró en vivo de la muerte de Vicente Fernández: “Nunca pude darle las gracias”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Como si fuera algo predestinado, El Dasa, quien había estado participado en ‘TeletonUSA’, estaba de conductor invitado esta mañana en ‘Despierta América en Domingo’, cuando se enteró en vivo de la muerte de Vicente Fernández, y entre lágrimas confesó: “Nunca pude darle las gracias”.

Sin poder contener el llanto, pero dejando en claro que no se trataba de oportunismo, contó cómo Don Chente le cambió la vida hace 10 años. Es que, nuevamente, por una jugada del destino, justo estaba en el primer show que dio la noticias en vivo, cuando, desde la puerta del hospital donde se encontraba ingresado don Chente, María Antonieta Collins confirmó la noticia de que el cantante había fallecido.

“Estoy aquí sentado este día por ese hombre… Siempre quise yo agradecerle, me duele mucho como a todos, son casi 10 años cuando yo canté con él, yo era chofer… Yo se lo que es él. Lo que fue el con su trabajadores, con sus mariachis, me agarró en curva”, le contaba a Raúl González, Jacky Guerrido y Carolina Del Rosario.

Recordemos que El Dasa, quien ya había participado sin éxito en ‘La Academia’, era el chofer de uno de los buses del equipo de Fernández, cuando uno de sus mariachis fue a decirle que el joven conductor cantaba muy bien.

“No fui yo, fueron los mariachis que le dijeron: ‘Señor, venga a que escuche al chofer’… Cuando viene don Vicente y se para en el camerino, ‘cante otra vez lo que estaba cantando’“, contó más tarde El Dasa, en el especial que se armó de emergencia con Jorge Ramos e Ilia Calderón.

‘“Yo quiero que tú me cantes en esa canción en el escenario, te paras al lado del sonido, y en la canción 15 te subes’“, siguió contando El Dasa.

El resto es historia conocida, Don Chente lo subió en la canción 30, lo presentó como su chofer cantante, contó su historia y le dio no solo la oportunidad de cantar un tema, sino que hubo un segundo en donde cantaron a dúo.

“Los sueños son mágicos, ese día estaban en el público todas las personas que me dijeron que yo no servía, no funcionaba, que no servía por mi físico, al otro día estaba haciendo entrevistas por todos lados… Ese hombre me cambió la vida, jamás lo volví a ver después de eso, nunca pude decirle gracias, pero lo platicaba siempre para que él escuchara... Llevo 10 años que no me han dejado caer, aproveché la oportunidad y la agarré con las dos manos, aquí estoy en este día porque se dio”, siguió diciendo El Dasa.

Recordemos que esta mañana de domingo amanecimos con la triste noticia de la confirmación del fallecimiento de Vicente Fernández. A los 81 años, falleció a las 6:15 AM, luego de meses luchando por su vida. Hacía varias semanas que había sido internado nuevamente, sus pulmones, esos que tanto lo ayudaron a cantar le dijeron basta. Comprometidos, primero con agua y luego con sangre, lo llevaron a perder la vida.

Don Vicente Fernández nació 17 de febrero de 1940, en Huentitán el Alto, Jalisco, en una familia muy humilde que lo llevó a tener que trabajar desde pequeño. Su gran compañero en esos momentos donde faltaba hasta la comida, pero nunca el amor, fue su gran ídolo, Pedro Infante.

A los 8 años, mientras escuchaba a su ídolo, comenzó a tocar la guitarra y cantar las rancheras que oía en la radio. Donde veía la oportunidad, él se ofrecía para cantar. A los 21 años, mientras actuaba en el restaurante Amanecer Tapatío, debutó en el programa de televisión ‘La Calandria Musical’, donde ganó su primer sueldo, le pagaron 35 pesos mexicanos.

Esa fue para él su señal de que debía dejar todo e ir tras sus sueños: ser cantante y actor. Se mudó a la Ciudad de México, y actuó durante una temporada en la formación Mariachi Amanecer. De ahí pasó a Televisa donde conoció a Raúl Velasco, quien le dio el espaldarazo, y ese fue el principio de un sin fin de éxitos.

Más de 75 millones de copias venidas, 80 discos, más de 30 películas, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un Grammy e innumerables premios y homenajes que le dieron en vida.

En la vida personal, aunque se lo conoció como un hombre ‘pícaro’ y algunos aseguran que fue muy mujeriego, su corazón perteneció a una sola mujer, María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Cuquita. Ella lo acompañó hasta el último día de su vida y es la madre de sus tres hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y la niña que decidieron adoptar, Alejandra.

La polémica también rondó al ídolo, en el 2019, con el primer diagnóstico de cáncer, fue internado con la intención de recibir un transplante de hígado, al cual se negó asegurando que no quería que su esposa se acostara con el hígado de otro hombre que podría ser incluso una persona homosexual o un drogadicto.

El año pasado, luego de salir unas imágenes en donde se le veía tocándole el seno a una fan mientras se sacaba una foto con ella, aparecieron varias mujeres acusándolo de supuesto acoso sexual, algo que fue desmentido por él. Sin embargo, sí emitió un comunicado pidiéndole disculpas y asegurando que, aunque no recordaba el momento de la foto, es posible que estuviera bromando.

Queda su gran legado, sus rancheras, sus películas y su canción favorita como promesa ‘Volver, volver’, aunque nunca se irá mientras alguien lo escuche o lo recuerde. Descanse en paz, Don Chente, resignación a su familia y su esposa, Doña Cuquita.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO EN EL QUE VICENTE FERNÁNDEZ LE DA LA OPORTUNIDAD A EL DASA:

