En segundos, Ninel Conde se transforma y aparece en tanga y corset de látex

Ninel Conde cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok, y gran fue la sorpresa que se llevaron todo ellos al ver su más reciente video, en el que aparece en su camerino vestida con una chamarra de mezclilla, para después -en segundos- cambiar de atuendo y lucir su figura en tanga y corset de látex negro.

El bombón asesino continúa con su gira, y en Instagram compartió un clip que la muestra antes de salir a escena en Los Ángeles, presumiendo su cabellera rubia y dando detalles a sus fans sobre el espectáculo.

Ninel acude diariamente al gimnasio para ponerse en forma, y en una imagen presumió su minicintura después de realizar sus rutinas, complementando todo con un mensaje positivo: “Algo que nunca me salto en mi rutina diaria es el workout 💪🏼 (hay que bajar esos dulcitos que nos comemos, ¿a poco no?🤭) Para mí es importantísimo el entrenamiento. Nos mantiene ágiles, con energía y saludables… Por eso, me encanta compartirles mis tips y mis rutinas, para que estemos fit todos juntos”. 🏋️‍♀️❤️ View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

