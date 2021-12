Kim Kardashian aprueba finalmente su examen de Derecho

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La empresaria Kim Kardashian ha revelado con mucho emoción que por fin luego de repetidos intentos ha aprobado el examen de Derecho que el estado de California solicita a las personas que no cuentan con un título universitario.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde ha realizado el anuncio, demostrando su gran emoción por estar cada vez más cerca de convertirse en abogada como su padre el fallecido Robert Kardashian, quien destacó durante los noventas como parte del equipo de abogados del caso del jugador de fútbol americano O.J Simpson.

Desde hace un par de años que la estrella del reality de “Keeping up with the Kardashians” ha revelado que se encontraba estudiando leyes, pues busca poder ayudar a muchas personas que necesitan de un soporte legal.

Además ha sorprendido al sincerarse y admitir que su camino no ha sido nada fácil, pues ha tenido que realizar el examen un total de 3 veces, hasta que finalmente lo ha logrado.

“Para quien no conoce mi camino en la escuela de Derecho, sepan que esto no ha sido fácil, ni me vino dado. Reprobé este examen 3 veces en dos años, pero cada vez me esforcé más y estudié más duro, lo intente de nuevo hasta que por fin lo logré”, expresó bajo post.

La estrella también ha hecho mención de lo orgulloso que estaría su padre en estos momentos aunque impactado por el camino que ha elegido, pero reconoce que tal vez él sería su mejor compañero de estudio.

